WASHINGTON – Dinas Intelijen Amerika Serikat (AS), CIA menyembunyikan bukti terkait Lee Harvey Oswald, tersangka pembunuhan Presiden John F. Kennedy (JFK) pada 1963, menurut jurnalis Jefferson Morley.

Morley, seorang peneliti JFK terkemuka, yang menyelidiki pembunuhan Presiden AS Ke-35 itu, mengatakan telah menemukan bukti bahwa CIA bekerja dengan Lee Harvey Oswald berbulan-bulan sebelum penembakan Kennedy pada 22 November 1963.

Dalam konferensi pers yang diadakan oleh Mary Ferrell Foundation pada Selasa, (6/12/2022) Morley mengatakan bahwa CIA tidak hanya mengetahui aktivitas Oswald, tetapi juga tidak pernah memberi tahu Komisi Warren - badan yang seolah-olah independen yang ditugaskan untuk menyelidiki pembunuhan Kennedy. CIA bahkan menyangkal bahwa badan itu memiliki informasi atau hubungan sama sekali dengan Oswald.

“Apa yang disembunyikan CIA adalah apa yang selalu mereka sembunyikan, yang merupakan sumber dan metode mereka terkait dengan Lee Harvey Oswald,” kata Morley sebagaimana dilansir RT. "Kita berbicara tentang bukti jelas dari operasi CIA yang melibatkan Lee Harvey Oswald."

Menurut jurnalis itu, Oswald terlibat dalam operasi yang bertujuan mendiskreditkan warga Amerika Serikat yang mendukung pemimpin komunis Kuba Fidel Castro.

Morley mendasarkan klaimnya pada file agen CIA George Joannides, yang bekerja dengan kelompok pengasingan anti-Castro Kuba. Setidaknya 44 dokumen dalam file Joannides masih dirahasiakan oleh CIA dan, katanya, dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang upaya nyata untuk menampilkan Oswald sebagai "tokoh pro-Castro yang memiliki gangguan mental."

Pada Oktober, Mary Ferrell Foundation menggugat pemerintahan Biden dan Arsip Nasional, menuntut pembebasan 16.000 dokumen rahasia tentang pembunuhan JFK yang diperintahkan untuk dibuka segelnya oleh mantan presiden Bill Clinton pada 1992.

Meski sebagian besar ahli tidak percaya bahwa tumpukan dokumen itu berisi bukti tak atas terbantahkan keterlibatan CIA atau pemerintah lainnya dalam pembunuhan Kennedy, banyak yang menduga dokumen itu memuat informasi tentang kontak CIA dengan Oswald sebelum pembunuhan Kenndey. Morley sebelumnya telah menggugat CIA dalam upaya agar file Joannides dideklasifikasi, tetapi sejauh ini tidak berhasil.

JFK telah berselisih dengan CIA pada bulan-bulan sebelum kematiannya karena Krisis Misil Kuba dan bencana Teluk Babi, yang dia lihat sebagai upaya untuk mengarahkan AS ke dalam perang dengan Kuba. Badan tersebut sangat terlibat dalam gerakan anti-Castro di AS, dan Oswald, yang kembali ke AS pada tahun 1962 setelah membelot ke Uni Soviet dua setengah tahun sebelumnya, terlibat dalam gerakan lokal “Fair Play for Cuba”.