NEW YORK - Bangsa Filipina diperkirakan menjadi orang Asia pertama yang bermukim di Amerika Serikat (AS), sebelum menjadi sebuah negara. Mereka kemungkinan besar tinggal di rumah panggung yang ditinggikan di atas tanah rawa di luar New Orleans.

Hanya berjarak sekitar lima mil ke hilir sungai dari balkon-balkon berenda besi di French Quarter New Orleans, bangunan dari semen yang cerah dan bar yang riuh membuka jalan menuju lanskap yang lebih tenang yang ditutupi rerumputan rawa liar dan lumpur tebal.

BACA JUGA: Kisah Sedih Anak-Anak Korban Pelecehan Seksual di Filipina, Dirudapaksa Berulang Kali oleh Orangtua dan Saudara

Kala itu, para nelayan menjual udang segar di sepanjang jalan yang memotong Paroki St Bernard saat perahu mereka terombang-ambing di bayou (badan air rawa) di dekatnya.

BACA JUGA: Filipina dan China Saling Bertikai untuk Ambil Puing-Puing Roket yang Mengapung di Laut China Selatan yang Disengketakan

Pinggiran kota berusia 200 tahun yang tenang itu terkenal dengan industri perikanan dan geografinya yang unik. Ia muncul di peta pantai timur Louisiana seperti gelombang puncak dan kemudian terpecah menjadi puluhan pulau dan rawa ke Teluk Meksiko.

Di sini, di Danau Borgne, tempat burung camar menyelam mencari ikan trout dan badai yang tiba-tiba menerjang kapal secara teratur, adalah tempat Saint Malo pernah berdiri.

Saint Malo adalah pemukiman permanen Filipina pertama di Amerika Serikat dan pemukiman permanen Asia tertua yang diketahui di negara itu.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Cerita tentang orang Louisiana yang kaya dan beragam sering diceritakan sebagai perpaduan dan pencampuran antara penjajah Spanyol, Acadians Prancis, penduduk asli Amerika, dan orang Afrika yang diperbudak serta orang kulit berwarna lainnya. Namun sepanjang sejarah, ada satu hal yang sebagian besar terlupakan dan hilang dari campuran budaya yang kaya ini: sebelum AS menjadi sebuah negara, orang Filipina kemungkinan besar tinggal di rumah panggung seperti bahay kubo yang dibangun di atas rawa di luar New Orleans. Dari "desa-desa terapung" ini, mereka mendirikan industri perikanan masyarakat dan memperkenalkan Louisiana pada udang kering - dengan merebus, mengasinkan, dan menjemur krustasea itu untuk mengawetkan dan memusatkan rasanya. Udang kering merupakan komoditas penting pada masa sebelum adanya proses pendinginan, dan saat ini, banyak penduduk lokal masih memakannya sebagai makanan ringan atau menggunakannya sebagai bahan kaya umami untuk membumbui kaldu, saus, dan gumbo. Bersamaan dengan para imigran China, komunitas yang disebut "Manilamen" ini mengangkut udang kering ke seluruh dunia. Menurut Laine Kaplan Levenson, pembawa acara podcast Gravy dari Southern Foodways Alliance, pada tahun 1870-an, rawa-rawa di Louisiana adalah rumah lebih dari 100 anjungan pengeringan udang, masing-masing panjangnya lebih dari tiga lapangan sepak bola. "Akibatnya, udang kering mengglobalisasi industri makanan laut Louisiana dan meletakkan dasar bagi industri udang modern Louisiana,” ujarnya di episode podcast, dikutip BBC. Tapi bagaimana orang Manila ini tiba di Louisiana masih menjadi sebuah misteri yang sama kelamnya dengan bayou itu sendiri. Beberapa sejarawan percaya bahwa mereka datang dengan kapal dagang Spanyol pada pertengahan 1700-an. Yang lain percaya para pelaut dan pelayan Filipina yang mengarungi rute perdagangan Manila-Acapulco melompat dari kapal di Dunia Baru dan mencari perlindungan di Teluk, yang bentang alamnya berawa dan rawan banjir menyerupai tanah air mereka. Beberapa penjajah Inggris bahkan berbicara tentang "bajak laut Melayu" yang merupakan bagian dari kelompok penyelundup bajak laut Prancis Jean Lafitte yang merebut galleon Spanyol. Salah satu kisah Saint Malo tertua yang diketahui berasal dari sebuah artikel tahun 1883 di Harper's Weekly, ketika penulis Lafcadio Hearn melukiskan gambaran tentang komunitas "mengambang": "Dari alang-alang dan rumput yang bergetar… bangkitlah rumah-rumah yang fantastis para nelayan Melayu, berdiri di atas penyangga ramping di atas rawa, seperti burung bangau atau burung pahit yang mencari mangsa bersisik,” ujarnya. Hearn mencatat bahwa komunitas tersebut telah ada kira-kira 50 tahun sebelum kunjungannya, tetapi dalam sebuah cerita untuk History.com, sejarawan Filipina-Amerika Kirby Aráullo menulis bahwa, "menurut tradisi lisan, sudah ada komunitas Filipina di sana pada tahun 1763 ketika keduanya Filipina dan Louisiana berada di bawah pemerintah kolonial Spanyol di Meksiko". Menurut Randy Gonzales, generasi keempat Filipina Louisianan, sejarawan dan profesor bahasa Inggris di Universitas Lafayette, orang Manila melihat peluang di Teluk Louisiana, area yang menurut banyak orang terlalu liar dan tidak bersahabat. Meskipun nyamuk sering berkerumun dan angin topan menghantamnya, orang-orang Manila sudah terbiasa dengan angin topan di Filipina. Seperti Filipina, Paroki St Bernard diperintah oleh Spanyol; Bahasa Spanyol adalah bahasa utama di daerah tersebut, dan orang Manila berbagi warisan bahasa Spanyol dengan banyak penduduk. Wilayah tidak terlalu padat itu juga menawarkan peluang ekonomi bagi mereka yang tahu bagaimana memanfaatkan semangat liarnya. Liz Williams, pendiri Southern Food and Beverage Museum di New Orleans mengatakan para pemukim Filipina sudah tahu cara membuat jaring dan menangkap udang dari kehidupan di Filipina. Tetapi di rawa-rawa St Bernard-lah, mereka memelopori metode untuk mengawetkan dan mengeringkan udang. "Kisah-kisah ini hilang seiring waktu," kata Gonzales. "Pada abad ke-20, alasan kisah-kisah ini [hilang] adalah karena asimilasi – dan dalam beberapa hal, karena pemisahan. Orang Filipina berkulit coklat. Nah, ketika Anda berkulit coklat, Anda bisa menjadi putih atau hitam, tergantung siapa yang memutuskan,” lanjutnya. "Jadi, nenek saya harus pergi ke sekolah dan berkata, 'Lihat, anak saya berkulit putih' jadi dia tidak akan bersekolah di sekolah kulit hitam, yang tidak didanai sebanyak itu. Ada alasan pragmatis yang nyata untuk semacam itu, membiarkan identitas itu tergelincir,” ujarnya. Ada juga alasan fisik mengapa kisah Saint Malo hilang. Menurut Gonzalez, hanya ada sedikit artefak dan catatan pemukiman yang menyatukan sejarah keturunan Filipina terbukti sulit. Menurut Williams, setelah merebus udang dalam air garam, para pemukim Filipina meletakkannya di atas anjungan dan mengeringkannya selama beberapa hari. Kemudian, mereka memproses udang untuk membuang cangkangnya. "[Mereka akan] meletakkan semacam kanvas atau kain lain di atas kaki mereka, dan mereka akan berjalan di atas jaring yang berada di atas air di daerah berawa dan berjalan di atas udang kering," katanya. Cangkang udang hancur, tetapi udang kering, yang dibuat keras oleh garam dari air garam, tidak pecah. Cangkangnya jatuh kembali ke rawa, sedangkan udang tetap berada di jaring. Mereka menyebutnya "tarian udang". "Mereka menyadari bahwa [udang kering] dapat dikirim keluar dan tersebar ke seluruh dunia karena memiliki begitu banyak udang dan begitu banyak musim udang di sini," lanjutnya. "Anda punya udang sungai, punya udang putih, punya udang coklat, dan semuanya tersedia dalam waktu yang beragam,” tambahnya. John Folse, seorang koki, pemilik restoran, dan pakar masakan Cajun dan Creole, mengingat bahwa selalu ada seember udang kering di beranda belakang rumah masa kecilnya di Paroki St James Louisiana selama tahun 1950-an. Seperti banyak keluarga Cajun, keluarganya memakan apa yang mereka panen, berburu, atau diawetkan sendiri. Dan seperti para pemukim Filipina, kakek Folse juga menjemur udang. Mereka menangkapnya, menaburkannya dengan garam dan menyebarkannya di atas meja di luar rumah pada siang hari dan menutupinya pada malam hari. "Soalnya, [udang kering] hampir seperti hadiah yang terus diberikan sepanjang musim ketika yang lainnya habis," katanya. "Kami selalu dapat mengandalkan fakta bahwa kami telah mengawetkan bahan khusus itu,” ungkapnya. "Dengan sayuran hambar seperti terong dan labu dari kebun kami, udang kering sangat cocok untuk menghadirkan rasa yang eksplosif yang tidak bisa kami dapatkan dari memasukkan daging kepiting atau udang biasa ke dalamnya,” jelasnya. "Sosis asap, seperti andouille asap benar-benar mahal, dan udang kering tersedia untuk kita sepanjang waktu. Jadi, ketika saya memikirkannya, saya berpikir, 'Ya Tuhan, apa yang akan kita lakukan tanpanya?,” tambahnya. Bagi pengunjung hari ini, udang kering hanya terlihat digantung tas kecil di toko bahan makanan lokal. Tas-tas ini menyandang nama seperti Blum & Bergeron – nama keluarga khas Louisiana yang menunjukkan betapa mendarah dagingnya produk ini dalam lanskap kuliner negara bagian. Nyatanya, tidak banyak penduduk setempat yang mengenali asal usul makanan tersebut yang berasal dari Filipina, dan itu karena sejarah Saint Malo sendiri sebagian besar telah dilupakan. Marina Estrella Espina, penulis buku ‘Filipinos in Louisiana’, adalah salah satu sejarawan modern pertama yang mendokumentasikan kisah orang Filipina di Saint Malo. Antara 1970 dan 1990, dia melacak keturunan Filipina, dan mengumpulkan foto keluarga, akte kelahiran, dan cerita, yang dia simpan di rumahnya di New Orleans. Tetapi ketika Badai Katrina melanda New Orleans pada 2005, rumahnya terendam air setinggi 11 kaki, benar-benar menghanyutkan penelitiannya. "Setiap 50 tahun, alam tampaknya mengurangi sejarah Filipina di sini," katanya dalam sebuah wawancara pada 2006. Menurut juru bicara Filipino American Historical Society, "Penelitian Espina adalah fondasi sejarah Filipina Amerika." "Kami telah kehilangan begitu banyak akibat badai," kata Gonzales. Sebagian besar daratan di dekat pemukiman Saint Malo telah hilang. Paroki St Bernard terkenal dengan garis pantainya yang menghilang, dan bisa kehilangan lebih dari 70% luas daratannya selama 50 tahun ke depan tanpa intervensi. Karena sisa-sisa tanah yang menampung orang-orang Manila perlahan menghilang ke Teluk Meksiko, ini tampak seperti metafora kelam untuk sejarah situs itu sendiri. Meski begitu, kisah para pemukim Filipina ini akhirnya diakui. Gonzales, seorang peneliti terkemuka tentang sejarah orang Filipina di AS, menulis buku ‘Settling St. Malo: Poems from Filipino Louisiana’, dan telah menulis banyak esai yang mengeksplorasi topik tersebut. Pada tahun 2019, Masyarakat Sejarah Filipina-Louisiana mendirikan penanda untuk memperingati sejarah Saint Malo, dan Gonzales menulis teks untuk plakat tersebut. Pada 2012, kelompok itu mendirikan penanda sejarah lain kira-kira 45 mil selatan di Teluk Barataria untuk memperingati Desa Manila, sebuah desa pengeringan udang Filipina yang berlangsung dari pergantian abad ke-19 hingga 1965 ketika Badai Betsy menghancurkannya. Penanda Saint Malo terletak di dekat Kompleks Museum Los Isleños, hanya beberapa mil dari tempat desa itu seharusnya berdiri, sekarang menjadi tempat pemancingan populer tanpa struktur panggung awal pemukiman. Kisah Manilamen juga disorot dalam pameran baru yang meneliti peran orang Filipina dalam sejarah Louisiana di Pusat Penelitian SoFAB di Nunez College di St Bernard. Begitu banyak kisah orang Manila telah lenyap, entah karena badai atau asimilasi. Tapi seperti yang dikatakan Gonzales, menjelajahinya mengingatkan orang-orang bahwa "orang Filipina adalah bagian darinya, dan kami masih di sini [di Louisiana]." "Saya menceritakan kisah orang Filipina untuk berbicara tentang kisah yang meredup - dan [sebagai peringatan] bahwa semua cerita kita bisa hilang dengan cara ini,” terangnya.