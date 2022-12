JAKARTA - Profil Kerajaan Maroko yang merupakan negara Islam yang lolos ke semi final Piala Dunia untuk pertamanya tengah menjadi sorotan. Bagaimana tidak, Timnas Maroko sukses membantai 3 raksasa Eropa, yakni Belgia, Spanyol, dan Portigal.

Dengan kemenangan yang diraih, Singa Atlas berhak lolos ke babak semi final. Pada babak tersebut, tim asuhan Walid Regragui akan berhadapan dengan Timnas Prancis.

Nah, mungkin Anda belum banyak mengetahui tentang negara Maroko. Berikut Profil Kerajaan Maroko yang merupakan negara Islam yang lolos ke semi final Piala Dunia 2022.

Profil Kerajaan Maroko yang Merupakan Negara Islam yang Lolos Ke Semi Sinal Piala Dunia Untuk Pertama Kalinya

Dikutip dari laman Kedubes RI di Rabat Kerajaan Maroko, Senin (12/12/2022), Kerajaan Maroko merupakan sebuah negara yang menggunakan raja sebagai pimpinan tertinggi dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Kerajaan Maroko memiliki bendera berwarna merah dengan binntang hijau yang memiliki lima sudut. Sedangkan, lambang negaranya adalah dua singa yang mengapit bintang hijau, pegunungan Atlas, dan matahari terbit dengan latar belakang berwarna merah menyala.

Di bawah lambang tersebut tertulis “إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ” yang berarti “If you glorify God, He will glorify you” atau dalam bahasa Indonesia berarti “Jika Anda memuliakan Tuhan, Maka Dia akan memuliakanmu”.

-Geografi Maroko

Kerajaan Maroko terletak di Afrika Utara yang mana berbatasan dengan Samudera Atlantik dan Laut Mediterania di antara Aljazair dan Mauritania. Di sisi Utara Kerajaan Maroko memiliki tanah yang subur, sedangkan di bagian Selatan memiliki kondisi yang cukup gersang dengan padang bebataun dan pasir. Pada bagian Barat terdapat pegunungan Atlas yang menakjubkan.

Iklim di Maroko pun cukup beragam. Jika Anda mengunjungi Maroko bagian Utara maka akan mendapati suhu udara yang sejuk dan lembab dengan kisaran 15-35 derajat celsius per tahun. Sedangkan di bagian Selatan udaranya lebih panas di musim panas dan lebih dingin di musim dingin.

Dalam urusan sumber daya alam, Maroko menjadi negara terbesar ke tiga fosfat dunia setelah China dan Amerika Serikat. Negara ini juga mmeiliki lebih dari 70% cadangan global dan menjadi eksportir mineral untuk pertanian dan industri.

-Topografi Maroko

Karena terletak di lokasi yang strategis, Maroko menjadi salah satu jalur perlintasan antara Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Sehingga di negara ini terdapat berbagai macam kebudyaan yang tercampur.

Tak hanya itu saja, Maroko juga memiliki sejumlah peninggalan bersejarah yang sudah diakui UNESCO. Mulai dari situs arkeologi, kota tua, hingga ibu kota Rabat. Peninggalan bersejarah ini terawat dengan baik dan menjadi salah satu daya tarik bagi para turis untuk berkunjung.

-Bahasa Maroko

Karena sebagian besar penduduk Maroko adalah etnis Arab-Berber dengan jumlah skeitar 99%, sedangkan etnis lain 1%, maka bahasa yang digunakan adalah Bahasa Arab. Namun, bahasa Prancis juga kerap digunakan juga oleh penduduk Maroko. Sedangkan di Kerajaan Maroko menggunakan bahasa resmi lain, yaitu Amazigh dan bahasa Perancis.

Demikian informasi mengenai Profil Kerajaan Maroko yang Merupakan Negara Islam yang Lolos Ke Semi Final Piala Dunia Untuk Pertama Kalinya.

-Makanan Khas Maroko

Dilansir dari laman Visit Morocco, Senin (12/12/2022), Kerajaan Maroko memiliki sejumlah makanan khas yang tak boleh Anda lewatkan. Seperti makanan pembuka yang biasanya berupa salad, briouates, dan zaalouk.

Sedangkan di hidangan utama Anda bisa menemukan tajine, pastilla, hingga r’fisa. Pada hidangan penutup Anda bisa menemukan chebakia dan jus buah-buahan segar.