RUSIA – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) terus menarik perhatian dan kecaman Rusia.

Beberapa laporan media dari Moskow mengolok-olok pemimpin Ukraina itu. Channel One TV pemerintah membandingkannya dengan seorang penari telanjang yang meminta uang. Pada Rabu (21/12/2022), dia disamakan dengan sikat toilet.

Seperti diketahui, Zelensky bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Washington, AS. Dalam kunjungannya ini, Zelensky meminta banyak dukungan bantuan militer ke AS. Salah satunya adalah sistem pertahanan udara rdal Patriot.

Dikutip BBC, dia mengajukan permohonannya dengan nada emosional sebelum sesi gabungan Kongres. Zelensky memberikan pidato yang diinterupsi 18 kali dengan tepuk tangan meriah oleh hampir semua anggota Kongres, kecuali beberapa anggota parlemen dari Partai Republik yang tidak bertepuk tangan.

Berbicara dalam bahasa Inggris, dia mengatakan kepada mereka bahwa negaranya masih "melawan segala rintangan" dan memperkirakan "titik balik" dalam konflik tahun depan.

Untuk mengilustrasikan kebrutalan perang, Zelensky merujuk pada pasukan AS yang melawan Nazi selama Perang Dunia Kedua.

"Taktik Rusia itu primitif. Mereka membakar dan menghancurkan semua yang mereka lihat. Mereka mengirim narapidana ke garis depan, ke perang. Mereka melemparkan segalanya melawan kita, mirip dengan tirani lainnya, yang dalam Pertempuran Bulge melemparkan segalanya itu melawan dunia bebas,” ujarnya.

"Sama seperti tentara Amerika pemberani yang mempertahankan barisan mereka dan melawan pasukan Hitler selama Natal 1944, tentara Ukraina pemberani melakukan hal yang sama kepada pasukan [Presiden Rusia Vladimir] Putin pada Natal ini," katanya. "Ukraina mempertahankan garisnya dan tidak akan pernah menyerah,” tambahnya. Mengakhiri pidatonya, Zelensky menyerahkan kepada Kongres sebuah bendera pertempuran yang ditandatangani oleh para pembela Bakhmut, sebuah kota garis depan di timur Ukraina yang dia kunjungi pada malam perjalanannya ke Washington. Pada konferensi pers bersama, Biden mengatakan kepada wartawan bahwa dia "sama sekali tidak khawatir" untuk menyatukan koalisi internasional. Terlepas dari kekhawatiran beberapa sekutu mungkin merasakan tekanan dari biaya konflik dan gangguan terhadap pasokan makanan dan energi global, namun Biden menegaskan dia merasa "sangat baik" tentang solidaritas dukungan untuk Ukraina.