NEW YORK - Covid-19 dan overdosis obat menyebabkan tahun kedua berturut-turut memburuknya harapan hidup di Amerika Serikat (AS). Menurut data terbaru dari Pusat Pengendalian Penyakit (CDC), ini menjadi angka terendah dalam 25 tahun.

Sesuai data 2021, orang AS diperkirakan akan hidup 76,4 tahun, turun dari puncak 78,8 tahun pada 2019.

Ini juga menunjukkan AS terus menempati peringkat terendah di antara negara-negara dengan ekonomi besar.

BACA JUGA: WHO dan CDC AS Peringatkan Ancaman Penyebaran Campak Secara Global

Dikutip BBC, penyakit jantung tetap menjadi penyebab utama kematian, diikuti oleh kanker dan Covid.

BACA JUGA: China Diperkirakan Miliki Lebih dari 5.000 Kematian per Hari Akibat Covid-19

Data diuraikan dalam dua laporan yang dirilis oleh CDC pada Kamis (22/12/2022). Satu tentang kematian 2021 di AS, dan yang kedua tentang kematian akibat narkoba di AS dari 2001 hingga 2021.

Angka final mengonfirmasi angka awal yang dirilis oleh CDC pada Agustus lalu, di mana badan kesehatan memperkirakan penurunan harapan hidup dua tahun terburuk yang pernah tercatat di AS sejak 1923.

"Penurunan harapan hidup sejak 2019 sebagian besar didorong oleh pandemi," kata agensi tersebut dalam rilis berita Agustus.

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital Lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

"Kematian akibat Covid-19 menyumbang hampir tiga perempat, atau 74%, dari penurunan dari 2019 hingga 2020, dan 50% dari penurunan dari 2020 hingga 2021,” lanjutnya.

Kematian overdosis obat juga merupakan faktor. Mereka sekarang menyumbang lebih dari sepertiga dari semua kematian akibat kecelakaan di AS, data menunjukkan. Secara keseluruhan, kematian akibat overdosis telah meningkat sebesar 16% dari 2020.

Ini termasuk kematian yang melibatkan fentanil, yang meningkat sebesar 22% pada 2021.

Harapan hidup di AS tetap lebih rendah dari Inggris, di mana rata-ratanya adalah 80,8 tahun. Itu juga lebih rendah dari negara tetangga Kanada, di mana harapan hidup pada 2020 adalah 81,75 tahun.

Dari kedua negara, AS menghabiskan jumlah uang tertinggi untuk perawatan kesehatan. Per kapita, AS membayar USD12.318 (Rp192 juta), sedangkan Inggris membelanjakan USD5.387 (Rp84 juta). Pengeluaran perawatan kesehatan Kanada, sebagai perbandingan, berada di USD5.511 (Rp86 juta) per kapita.