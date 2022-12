NEW YORK - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan tindakan Covid-19 baru kepada pelancong dari China yang datang ke AS. Hal ini dikarenakan kekhawatiran tentang kurangnya data transparan terkait Covid yan terus melonjak di sana.

Langkah itu dilakukan setelah Jepang, India, dan Malaysia mengumumkan peningkatan aturan bagi pelancong dari China dalam 24 jam terakhir, dengan alasan peningkatan infeksi di sana.

Jepang mengatakan akan memerlukan tes Covid-19 negatif pada saat kedatangan untuk pelancong dari China. Malaysia menerapkan langkah-langkah pelacakan dan pengawasan tambahan.

“Ada kekhawatiran yang meningkat di komunitas internasional tentang lonjakan Covid-19 yang sedang berlangsung di Tiongkok dan kurangnya data transparan, termasuk data urutan genom virus, yang dilaporkan dari RRT,” kata pejabat tersebut, menggunakan inisial Republik Rakyat China, dikutip Reuters.

Beberapa rumah sakit dan rumah duka di China telah kewalahan karena virus menyebar tanpa terkendali di seluruh negara berpenduduk 1,4 miliar orang itu.

Namun, statistik resmi menunjukkan hanya satu kematian akibat Covid-19 dalam tujuh hari hingga Senin (26/12/2022), memicu keraguan di antara pakar kesehatan dan penduduk tentang data pemerintah. Angka-angka tersebut tidak konsisten dengan pengalaman negara-negara yang jauh lebih sedikit penduduknya setelah dibuka kembali. China mengatakan pada Senin (26/12/2022) bahwa pihaknya akan berhenti mewajibkan pelancong yang datang untuk melakukan karantina mulai 8 Januari 2023 dalam langkah besar menuju pelonggaran pembatasan di perbatasannya, yang sebagian besar telah ditutup sejak 2020 lalu.