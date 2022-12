NEW YORK – Aplikasi video China yang populer, TikTok, telah dilarang dari semua perangkat resmi yang dikelola Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS). Menurut bagian administrasi DPR, kebijakan itu sudah dirumuskan menjadi undang-undang yang akan segera diberlakukan untuk melarang aplikasi tersebut dari perangkat pemerintah AS.

Kepala Pejabat Administrasi DPR (CAO) dalam pesan yang dikirim ke semua anggota parlemen dan staf pada Selasa (27/12/2022), mengatakan aplikasi tersebut dianggap berisiko tinggi karena sejumlah masalah keamanan. Karena itu, harus dihapus dari semua perangkat yang dikelola oleh DPR.

Aturan baru mengikuti serangkaian langkah oleh pemerintah negara bagian AS untuk melarang TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance Ltd yang berbasis di Beijing, dari perangkat pemerintah. Pada minggu lalu, 19 negara bagian setidaknya memblokir sebagian aplikasi dari perangkat yang dikelola negara karena kekhawatiran bahwa pemerintah China dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk melacak orang Amerika dan menyensor konten.

RUU pengeluaran omnibus senilai USD1,66 triliun (Rp26.076 triliun), yang disahkan minggu lalu untuk mendanai pemerintah AS hingga 30 September 2023, mencakup ketentuan untuk melarang aplikasi tersebut pada perangkat yang dikelola pemerintah federal, dan akan mulai berlaku setelah Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

"Dengan pengesahan Omnibus yang melarang TikTok pada perangkat cabang eksekutif, CAO bekerja dengan Komite Administrasi DPR untuk menerapkan kebijakan serupa untuk DPR," kata juru bicara Kepala Pejabat Administrasi kepada Reuters, pada Selasa (27/12/2022), dikutip Reuters. Pesan kepada staf mengatakan siapa pun yang memiliki TikTok di perangkat mereka akan dihubungi untuk menghapusnya, dan pengunduhan aplikasi di masa mendatang dilarang. TikTok tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang aturan baru tersebut. Anggota parlemen AS juga telah mengajukan proposal untuk menerapkan larangan aplikasi secara nasional.