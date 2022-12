JAKARTA - Sososk Andrew Tate, mantan atlet kickboxer profesional, menyita perhatian publik usai terlibat perseteruan dengan aktivis iklim Greta Thunberg.

Namun, kabar teranyar menyebutkan bahwa Andrew Tate ditangkap pihak berwajib Rumania atas dugaan perkosaan, perdagangan manusia, dan membentuk kelompok kejahatan terorganisir. Kejahatannya terungkap setelah kejaksaan setempat menggerebek properti mereka di Bucharest.

"Andrew Tate ditangkap bersama saudara laki-lakinya dan dua tersangka lainnya. Mereka akan ditahan selama 24 jam," kata jaksa dari unit anti kejahatan terorganisir seperti dilansir dari The Guardian, Jumat (30/12/2022).

Sebelumnya, warga negara Inggris itu mengejek Greta Thurnber dengan sengaja mengunggah mobilnya yang boros bensin. Dia pun mengaku memiliki 33 mobil dengan emisi yang sanga tinggi.

Ia pun membagikan video dirinya dengan kotak cerutu dan pizza yang dicetak dengan detail restoran Rumania. Di samping itu ia juga mengaku sebagai misoginis.

Tate bersaudara telah menjalani penyelidikan kriminal sejak April dan kini telah ditahan.Hal itu dikonfirmasi oleh kusa hukum keduanya.

Disebutkan, enam wanita yang diduga dieksploitasi secara seksual oleh kelompok kriminal terorganisir telah diidentifikasi.

"Keempat tersangka ... tampaknya telah membuat kelompok kejahatan terorganisir dengan tujuan merekrut, menampung, dan mengeksploitasi perempuan dengan memaksa mereka membuat konten pornografi yang dimaksudkan untuk dilihat di situs web khusus dengan biaya tertentu," kata jaksa penuntut.

"Mereka akan mendapatkan sejumlah besar uang."

Mengutip sejumlah sumber, Andrew Tate diketahui sebagai juara dunia 4x kickboxing, multijutawan mandiri, ikon media sosial, dan salah satu pria paling populer di dunia saat ini.

Dia menggambarkan dirinya sebagai triliuner pertama di dunia, Morpheus dari film aksi populer The Matrix, dan "The Top G."

Andrew Tate pertama kali menjadi terkenal pada tahun 2016 ketika dia membintangi season 17 dari Big Brother. Dia segera memanggil semua teman serumahnya snakes (ular), dan dengan cepat dikeluarkan dari pertunjukan setelah video kontroversial muncul tentang dia memukuli seorang wanita di kamar tidur.

Tentu saja, Andrew Tate juga terkenal meluncurkan kampanye media sosial yang viral di tahun 2022. Dia memamerkan gaya hidupnya yang mahal di TikTok, termasuk 33 supercar miliknya, mansion Rumania senilai $30 juta dolar, dan jet pribadi senilai $20 juta dolar untuk mendapatkan pengikut baru di platform tersebut!

Andrew juga membagikan sudut pandang kontroversialnya tentang wanita, kencan, dan hubungan, dan dalam beberapa bulan singkat dia menjadi "the most googled man in the world" (pria yang paling banyak dicari di Google di dunia).

Dalam sebuah video, dia membuat pernyataan kontroversial bahwa dia pindah ke Rumania karena tidak ada undang-undang yang tegas mengenai kejahatan terkait pemerkosaan.

Merangkum informasi yang beredar di sejumlah media, usaha bisnis utama Andrew Tate diketahui Hustler University dan dengan bantuan platform ini, orang mendapatkan pengetahuan tentang cara menghasilkan uang secara online.

Andrew Tate adalah kickboxer Amerika yang memiliki kekayaan bersih $500 juta dolar. Dengan penghasilan per bulan mencapai $100 juta dolar.

Konon selain itu, ia memiliki banyak bisnis. Tetapi tidak ada informasi resmi tentang ini.

Sebelum dilarang oleh Tiktok, Facebook, Instagram, dan YouTube, jutaan orang mengikutinya di media sosial karena gaya hidupnya yang mewah. Perusahaan media sosial telah mengambil tindakan terhadap orang tersebut karena memposting konten yang tidak menyenangkan.