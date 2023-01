SEMARANG - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengecek langsung penanganan banjir di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dia menyampaikan bahwa penanganan sudah dilakukan dengan mendatangkan pompa dari berbagai wilayah untuk menyedot air.

Basuki mengunjungi Rumah Pompa Sringin yang berada di Genuk Semarang. Di sejumlah titik wilayah Semarang bagian timur, masih banyak genangan air baik di jalan maupun pemukiman.

Untuk memastikan penanganan banjir secara optimal, dia mendatangkan 3.500 debit pompa dari Bengawan Solo 1 meter kubik per detik, dari Yogyakarta 1 meter kubik per detik, dari Cimanuk 500 liter per detik dan dari DKI Jakarta 500 liter per detik.

“Agar daya sedot air jadi lebih tinggi sehingga air cepat kering,” kata dia, Selasa (3/1/2023).

Selain menambah pompa, pihaknya juga berencana menambah pintu air di rumah-rumah pompa di wilayah Genuk Semarang yang merupakan daerah langganan banjir. Dengan curah hujan yang tinggi kemampuan pompa kurang maksimal/ membuat air susah dialirkan ke laut.

Dia mengatakan strategi penanganan banjir yang kerap melanda Semarang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. “Penanganan banjir tidak bisa dilakukan hanya satu titik saja melainkan saling keterkaitan. Proyek penanganan banjir semarang juga terhubung dengan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak dengan tanggul laut untuk menangani rob,” kata dia.