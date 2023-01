ARAB SAUDI - Perusahaan induk Wikipedia membantah klaim bahwa pemerintah Arab Saudi menyusup ke timnya di Timur Tengah (Timteng).

Dua kelompok hak asasi manusia internasional mengatakan pejabat Saudi telah mengubah atau menghapus konten di situs web tersebut.

Klaim tersebut muncul setelah Wikimedia melakukan penyelidikannya sendiri dan menangguhkan 16 pengguna karena mengedit "konflik kepentingan" di Timur Tengah.

Dikutip BBC, Wikimedia mengatakan "ketidakakuratan material" telah dipublikasikan tetapi tidak ada bukti infiltrasi Saudi yang ditemukan.

Wikipedia menjelaskan pihaknya mengandalkan tim administrator dan editor sukarelawan untuk kontennya.

Sebuah pernyataan oleh Smex and Democracy for the Arab World Now (Dawn) menuduh pemerintah Saudi menggunakan agen untuk bertindak sebagai editor independen di Wikipedia untuk "mengendalikan informasi tentang negara".

Smex berbasis di Lebanon sementara Dawn adalah organisasi berbasis di AS yang didirikan oleh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, yang dibunuh pada 2018 di dalam konsulat Saudi di Istanbul.

Kelompok tersebut juga menuduh bahwa dua "administrator berpangkat tinggi di Arab Saudi" ditangkap pada September 2020 dan didakwa dengan "mengombang-ambingkan opini publik" dan "melanggar moral publik". Mereka dijatuhi hukuman lima dan delapan tahun penjara. Tahun lalu, Wikimedia mengumumkan 16 penangguhan global untuk pengguna yang "terlibat dalam penyuntingan konflik kepentingan pada proyek Wikipedia" di Timur Tengah. "Kami dapat mengonfirmasi bahwa sejumlah pengguna yang memiliki hubungan dekat dengan pihak eksternal sedang mengedit platform secara terkoordinasi untuk memajukan tujuan pihak tersebut," katanya. Mengutip sumber yang mengetahui operasi Wikimedia, Smex dan Dawn mengatakan setidaknya satu dari 16 orang tersebut adalah pengguna Saudi, yang berfungsi sebagai agen pemerintah untuk "mempromosikan konten positif tentang pemerintah dan menghapus konten yang mengkritik pemerintah". Wikimedia mengatakan ini "tidak mungkin terjadi", menambahkan bahwa beberapa pengguna "yang mungkin orang Saudi" termasuk di antara mereka yang dilarang. "Organisasi-organisasi ini tidak berbagi pernyataan dengan Yayasan [Wikimedia], dan 'sumber pengetahuan' seperti yang dikutip dalam rilis mereka bisa membuat kesalahan," katanya. Otoritas Saudi belum mengomentari klaim tersebut.