JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi mengatakan, Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 akan terus memiliki cara pandang yang positif dan optimis. Terutama guna menjadikan organisasi ASEAN sebagai barometer kerja sama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan dan dunia. Keketuaan Indonesia di ASEAN juga menjadi salah satu diplomasi luar negeri Indonesia tahun 2023 ini.

"Di tengah tantangan dunia yang semakin sulit ini, cara pandang positif, kerja sama, dan optimisme, justru semakin diperlukan. Cara pandang inilah yang akan digunakan Indonesia dalam menjalankan Keketuaan di ASEAN tahun ini," kata Menlu Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2023 (PPTM 2023), di kantor Kemlu, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Dengan semangat itu, Keketuaan ASEAN 2023 mengambil tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Dengan ASEAN Matters, Indonesia, kata Menlu bertekad menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat ASEAN and beyond.

"Dalam kaitan ini, maka masa depan ASEAN mulai harus disiapkan untuk menyongsong ASEAN 2045. Sentralitas ASEAN harus diperkuat agar mampu menjaga perdamaian, stabilitas, kemakmuran di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik," tuturnya.

Selama keketuaannya di ASEAN, Indonesia, kata Menlu Retno juga akan menyelenggarakan flagship events yaitu ASEAN-Indo-Pacific Forum, dengan fokus pada beberapa kegiatan, yaitu Creative Economy, Youth Conference on Digital Economy for SDGs, Infrastructure Forum, dan Business and Investment Summit.

Mengenai Myanmar, sebagai Ketua dan sesuai amanah 5PC, Indonesia, akan berupaya semaksimal mungkin membantu Myanmar keluar dari krisis politik. Bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Office of Special Envoy yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri negara ASEAN.

"Langkah yang akan diambil Indonesia akan selalu berdasar prinsip dan nilai fundamental Piagam ASEAN in its entirety, antara lain adherence to the rule of law, good governance, and the principles of democracy and constitutional government," ujar dia.

Sesuai 5PC dan keputusan KTT ASEAN di Phnom Penh, Indonesia akan melakukan engagement dengan semua stakeholders. Menurutnya hanya melalui engagement dengan semua stakeholders, maka mandat 5PC mengenai fasilitasi bagi terciptanya dialog nasional dapat dilakukan. "Kolaborasi dengan Utusan Khusus Sekjen PBB akan terus dilakukan. Indonesia meminta agar akses kepada semua stakeholders diberikan untuk Sekjen ASEAN dan AHA Centre, agar mereka dapat melanjutkan misi bantuan kemanusiaan," tuturnya. Selain itu, Keketuaan Indonesia juga akan memastikan bahwa pembangunan komunitas ASEAN akan tetap menjadi fokus utama. "Isu Myanmar tidak akan dibiarkan menyandera proses penguatan pembangunan komunitas ASEAN. KTT ASEAN akan dilakukan dua kali, yaitu bulan Mei dan bulan September," pungkasnya.