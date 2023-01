JAKARTA- Ada 3 kasus kejahatan di dunia yang justru dianggap sebagai pahlawan oleh banyak orang. Kejadian ini tidak hanya terdapat pada cerita fiksi tetapi juga terjadi di dunia nyata.

Salah satunya kisah perampok bernama Robin Hood, mencuri harta orang kaya dan memberikannya kepada orang tidak mampu. dia berani menanggung resiko dari perbuatannya. Meski demikian banyak orang menganggap Robin Hood sebagai pahlawan.

Faktanya di dunia nyata banyak sekali kasus kejahatan di dunia yang justru dianggap sebagai pahlawan. Siapa saja mereka? Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Attila Ambrus

Seorang pemuda bernama Attila Ambrus pada tahun 1988 melewati perbatasan Rumania dan Hungaria secara illegal. Ambrus ingin mencari nafkah di negeri seberang dengan mengajukan suaka dan kewarganegaraan.

Attila Ambrus menggeluti berbagai pekerjaan yang ia bisa. Namun, kemiskinan membuat Attila Ambrus melakukan tindak pidana kejahatan. Ambrus telah melakukan kejahatan sejak ia masih kecil.

Puncak kejahatannya terjadi pada 1993 dan 1999. Diketahui Ambush telah merampok 29 bank, kantor pos, dan biro perjalanan di Hongaria. Attila Ambrus tidak mengalokasikan dananya ke fakir miskin. Namun penduduk setempat justru bersorak akan apa yang Ambrus perbuat.

Penduduk Hongaria menganggap Ambrus sangat berkarisnya. Keberaniannya merampok bank membuat Ambrus mendapat julukan "The Gentleman Bandit".

2. Gregorio Cortez

Gregorio Cortez terkenal sebagai pahlawan yang membela masyarakat yang tinggal di perbatasan Rio Grande. Pada tahun 1991, Cortez kedapatan membunuh Sheriff WT Morris. Darinya melarikan diri dan tertanggap di pada akhri Juni di tahun yang sama.

Selama persidangan, Gregorio Cortez berusaha membela dirinya. Cortez mengeluarkan kata-kata yang membuat masyarakat perbatasan Rio Grande kagum pada dirinya.

Masyarakat juga mengenal Cortez sebagai seseorang yang keypad terhadap hukum. Mengingat jasa Cortez selama ini orang-orang Rio Grande menganggap Cortez sebagai pahlawan kota.

3. Frank Abagnale

Kasus Kejahatan di dunia yang justru dianggap sebagai pahlawan selanjutnya datang dari kisah Frank Abagnale. Dirinya terkenal sebagai pencuri, pembohong, dan penipu ulung.

Frank Abagnale sudah menggunakan cek palsu kala berusia 16 tahun. Memasuki usia 21 tahun, Abagnale telah mencuri lebih dari USD 2 juta. Anggota FBI berhasil menangkapnya pada tahun 1971.

Namun, Abagnale hanya menjalani 2 tahun hukuman saja. Polisi membebaskannya dengan syarat Abagnale harus bergabung dengan FBI untuk menangkap penjahat lainnya.

Frank Abagnale memutuskan membuka lembaran baru hidupnya dengan. Dirinya telah bekerja untuk FBI lebih dari 30 tahun. Kisah Frank Abagnale dijadikan sebuah film berjudul Catch Me if You Can.

Demikian 3 Kasus Kejahatan di dunia yang justru dianggap sebagai pahlawan.

