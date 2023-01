BANDUNG - Wakil Komisaris PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) TGB Zainul Majdi mengajak milenial ikut membangun bangsa dengan berkarir di media massa. Dengan berkarir di media, milenial bisa menyumbangkan kemampuannya menyampaikan kebenaran, keberadaban, dan kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Zainul Majdi saat memberikan sambutan pembukaan program iNews Goes to Bandung di Gedung Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran (Unpad), Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Kamis (19/1/2023).

"Kalau milenial berkarir di media dengan membawa kebenaran, keberadaban, dan kemanusiaan kami yakin akan membawa kebaikan bagi Indonesia," kata dia.

Dalam acara dengan tema Introduction to Media and Explore the Career Opportunity ini TGB mengucapkan terima kasih kepada Unpad karena menjadi partner melalui acara untuk kebaikan. Apalagi MNC hadir sebagai grup media terbesar di Asia Tenggara.

Menurut dia, media massa ini memiliki peran penting untuk membangun bangsa. Media yang baik akan memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa. Apalagi, sebagai muslim, ketika membaca Alquran banyak terkait media dan komunikasi. Alquran juga berbicara tentang komunikasi dan media, baik individu dan sosial.

Media, kata dia, memiliki peran mempengaruhi kondusifitas masyarakat. Karena bila berita bohong tersebar akan hadirkan distrust. Akibatnya masyarakat tak akan saling percaya, karena saling menafikan. Kemudian persaudaraan rusak, begitupun dengan persahabatan dan komitmen kolektif. Wakil Rektor Unpad Yanyan Mochamad Yani mengatakan, ini adalah upaya sangat baik antara kampus dan praktisi media massa. Apakah tema yang diangkat sangat atraktif. "Tentu kami sebagai akademisi penting merencanakan nanti berkarir dimana. Termasuk di media. Harapannya, banyak ilmu yang didapat mahasiswa," imbuh dia.