NEW YORK – Amerika Serikat (AS) dan Israel meluncurkan latihan militer bersama terbesar mereka pada Senin (23/1/2023). Latihan ini mengirimkan sinyal yang jelas ke Iran dan menggarisbawahi kekuatan aliansi mereka meskipun ada kekhawatiran atas komposisi pemerintahan baru Israel yang mencakup partai-partai ultra-nasionalis dan ultra-agama.

Latihan tembak-menembak, bernama Juniper Oak, akan mencakup 100 pesawat AS dengan pesawat tempur, pembom dan pesawat pengisian bahan bakar terbang bersama 42 pesawat Israel. Gugus tempur kapal induk USS George H. W. Bush juga akan mengambil bagian dalam latihan tersebut, yang akan mencakup semua domain peperangan termasuk ruang angkasa dan peperangan elektronik.

“Kami tidak dapat benar-benar menemukan (latihan) lain yang bahkan mendekati,” kata seorang pejabat senior pertahanan AS, diktuip CNN. Hampir 6.500 personel AS akan berpartisipasi dalam latihan tersebut, serta lebih dari 1.100 personel Israel.

Latihan tersebut dilakukan meskipun ada kekhawatiran atas susunan pemerintahan baru Israel di bawah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang telah menunjuk menteri yang pernah dianggap berada di pinggiran politik Israel yang ekstrim nasionalis termasuk partai sayap kanan Otzma Yehudit dan partai Noam, yang menentang. hak LGBTQ.

Pejabat AS mengakui kemungkinan perselisihan dengan pemerintah yang baru lahir tetapi menekankan komitmen bipartisan yang tidak dapat dinegosiasikan dengan Israel.

“Komitmen keamanan yang kami miliki untuk Israel terlepas dari kepribadian dan pemerintah tertentu,” kata pejabat AS itu.

Pada Desember tahun lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pemerintah Israel akan diukur berdasarkan kebijakan dan prosedurnya, bukan kepribadian individu.

Latihan itu dilakukan saat ketegangan antara AS dan Iran tetap tinggi. Pemerintahan Biden telah memberlakukan sanksi terhadap Teheran setelah penumpasan brutal terhadap protes di negara itu yang telah membuat pengunjuk rasa dieksekusi. Negosiasi untuk perjanjian nuklir baru juga terhenti.

Netanyahu secara konsisten mengambil sikap garis keras terhadap Iran, bersumpah atas pengambilan sumpah pemerintahan barunya untuk menggagalkan upaya Iran untuk mendapatkan senjata nuklir. Baru-baru ini pada Minggu (22/1/2023), Netanyahu mengatakan AS dan Israel akan mengadakan pertemuan tentang Iran dalam beberapa minggu mendatang, menyusul kunjungan dari penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan.

“Saya terkesan bahwa ada keinginan tulus dan bersama untuk mencapai pemahaman tentang masalah ini,” kata Netanyahu pada pertemuan tersebut.

Latihan itu, yang menandai peningkatan besar dalam kerja sama antara militer AS dan Israel, dilakukan dengan cepat, kata pejabat itu, terutama untuk skala seperti ini. Biasanya, latihan besar yang melibatkan begitu banyak pasukan berbeda akan memakan waktu satu tahun atau lebih dari perencanaan, tetapi latihannya dilakukan bersamaan dalam dua bulan, kata pejabat itu. Perencanaan dimulai di bawah pemerintahan Israel sebelumnya Yair Lapid dan selesai di bawah yang sekarang.

Komando Pusat AS akan memimpin latihan tersebut. Israel dipindahkan ke area tanggung jawab Komando Pusat pada September 2021 setelah pengumuman perubahan menjelang akhir pemerintahan Trump. Terlepas dari pergeseran dan hubungan yang berkembang antara Israel dan negara-negara Teluk Arab, tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang akan ambil bagian dalam latihan tersebut. Sebaliknya, pejabat AS mengatakan mereka akan diberi pengarahan setelah kesimpulannya akhir pekan ini.

“Latihan semacam ini – yang secara rutin dilakukan CENTCOM dengan mitra kami – mengembangkan interoperabilitas antara pasukan militer, meningkatkan kemampuan militer dan penting untuk keamanan dan stabilitas kawasan,” kata Jenderal Michael Erik Kurilla, komandan Komando Pusat AS, dalam sebuah pernyataan.

“Pelajaran yang dipetik selama latihan ini dapat diekspor ke mitra kami di seluruh wilayah,” lanjutnya.

Latihan militer AS-Israel sebelumnya yang diadakan pada akhir November dijelaskan oleh militer Israel, Pasukan Pertahanan Israel (IDF), sebagai simulasi “skenario operasional jarak jauh dan penerbangan jarak jauh,” termasuk “kampanye melawan jarak jauh. negara,” referensi terselubung ke Iran.

Pejabat AS menekankan bahwa latihan ini tidak dimaksudkan sebagai simulasi serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, tetapi pejabat tersebut mengakui bahwa Iran akan mengawasi dan mencatat.

“Saya pikir skala latihan ini relevan dengan berbagai skenario, dan Iran dapat menarik kesimpulan tertentu dari itu,” kata pejabat itu.

“Tidak akan mengejutkan saya jika Iran, Anda tahu, melihat skala dan sifat dari kegiatan ini dan memahami apa yang mampu kita lakukan berdua,” ungkapnya.

Meskipun pemerintahan Biden menyukai solusi diplomatik untuk kemajuan program nuklir Iran, negosiasi untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), terhenti. Tindakan keras Iran terhadap protes domestik dan penyediaan drone bunuh diri untuk militer Rusia telah membuat prospek untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu semakin jauh.

Israel, yang sangat menentang kembalinya JCPOA, mendorong sikap AS yang lebih agresif terhadap Iran dan telah berjanji untuk bertindak melawan pasukan Iran di wilayah tersebut. AS telah berulang kali berjanji di bawah pemerintahan Demokrat dan Republik bahwa Iran tidak akan diizinkan memperoleh senjata nuklir.

“Kami lebih suka hasil diplomatik, tetapi kami memiliki kemampuan lain, jika diperlukan,” ujarnya.

Latihan itu juga dilakukan saat Pentagon mengalihkan fokusnya dari Timur Tengah dan Asia Tengah. Strategi Pertahanan Nasional mengidentifikasi China sebagai tantangan masa depan, sambil menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia. Konsekuensinya adalah penurunan dramatis dalam jejak militer AS di komando pusat. AS memiliki sekitar 35.000 tentara di kawasan itu sekarang, jauh dari satu setengah dekade yang lalu ketika AS memiliki hampir 200.000 tentara di Irak dan Afghanistan saja.

Namun latihan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan AS memindahkan kekuatan besar ke kawasan itu dalam waktu singkat.

“Kami masih memiliki kelebihan kapasitas untuk dapat melenturkan ke area tanggung jawab prioritas tinggi lainnya dan melakukan latihan dalam skala ini,” ungkap pejabat senior pertahanan AS itu.