RUSIA – Pejuang Grup Wagner telah menjadi infanteri sekali pakai dari serangan Rusia di Ukraina timur. Namun dokumen intelijen militer Ukraina yang diperoleh CNN menunjukkan seberapa efektif mereka berada di sekitar kota Bakhmut dan seberapa sulit mereka untuk dilawan.

Wagner adalah kontraktor militer swasta yang dijalankan oleh oligarki Yevgeny Prigozhin, yang sangat terlihat di garis depan dalam beberapa minggu terakhir – dan selalu cepat mengklaim pujian atas kemajuan Rusia. Pejuang Wagner sangat terlibat dalam merebut Soledar, beberapa mil timur laut Bakhmut, dan daerah sekitar kota.

Laporan Ukraina – tertanggal Desember 2022 – menyimpulkan bahwa Wagner merupakan ancaman unik dalam jarak dekat, bahkan saat menderita korban yang luar biasa.

“Kematian ribuan tentara Wagner tidak penting bagi masyarakat Rusia,” tegas laporan tersebut.

“Kelompok penyerang tidak mundur tanpa perintah… Penarikan tim secara tidak sah atau tanpa terluka dapat dihukum dengan eksekusi di tempat,” lanjut laporan itu.

Penyadapan telepon yang diperoleh oleh sumber intelijen Ukraina dan dibagikan dengan CNN juga menunjukkan sikap tanpa ampun di medan perang. Dalam satu, seorang tentara terdengar berbicara tentang orang lain yang mencoba menyerah kepada Ukraina.

"Orang-orang Wagner menangkapnya dan memotong kemaluannya," kata prajurit itu.

CNN tidak dapat mengotentikasi secara independen panggilan tersebut, yang diduga terjadi pada November tahun lalu.

Menurut laporan Ukraina, pejuang Wagner yang terluka sering ditinggalkan di medan perang selama berjam-jam.

“Infanteri serbu tidak diperbolehkan membawa yang terluka keluar dari medan perang sendirian, karena tugas utama mereka adalah melanjutkan penyerangan sampai tujuan tercapai. Jika penyerangan gagal, mundur juga hanya diperbolehkan pada malam hari,” ujar laporan itu.

Terlepas dari ketidakpedulian yang brutal terhadap korban – yang ditunjukkan oleh Prigozhin sendiri – analisis Ukraina mengatakan bahwa taktik Wagner “adalah satu-satunya yang efektif untuk pasukan mobilisasi yang kurang terlatih yang merupakan mayoritas pasukan darat Rusia.”

Ini menunjukkan tentara Rusia bahkan mungkin mengadaptasi taktiknya untuk menjadi lebih seperti Wagner.

“Alih-alih kelompok taktis batalion klasik Angkatan Bersenjata Rusia, unit penyerangan diusulkan,” urainya.

Hal itu akan menjadi perubahan signifikan terhadap ketergantungan tradisional Rusia pada unit mekanis yang lebih besar.

Di lapangan, menurut penyadapan telepon intelijen Ukraina, beberapa pasukan yang dimobilisasi sedang berpikir untuk beralih ke Wagner.

Laporan Ukraina mengatakan bahwa Wagner mengerahkan pasukannya dalam kelompok bergerak sekitar selusin atau kurang, menggunakan granat berpeluncur roket (RPG) dan mengeksploitasi intelijen drone waktu nyata, yang digambarkan laporan itu sebagai "elemen kunci".

Menurut dokumen tersebut, alat lain yang dimiliki tentara Wagner adalah penggunaan alat komunikasi buatan Motorola. Motorola mengatakan kepada CNN bahwa pihaknya telah menangguhkan semua penjualan ke Rusia dan menutup operasinya di sana.

Seorang pejabat Ukraina mengatakan narapidana - puluhan ribu di antaranya telah direkrut oleh Wagner - sering membentuk gelombang pertama dalam serangan dan memakan korban terbesar - hingga 80%.

Pejuang yang lebih berpengalaman, dengan pencitraan termal dan peralatan penglihatan malam.

Bagi Ukraina, intelijen drone mereka sendiri sangat penting untuk mencegah parit mereka kewalahan oleh serangan granat. Dokumen tersebut menceritakan sebuah insiden pada bulan Desember di mana sebuah pesawat tak berawak melihat kelompok Wagner yang maju, memungkinkan pertahanan Ukraina untuk melenyapkannya sebelum pasukannya dapat menembakkan RPG.

Jika pasukan Wagner berhasil mengambil posisi, dukungan artileri memungkinkan mereka menggali lubang perlindungan dan mengkonsolidasikan perolehan mereka, tetapi lubang perlindungan tersebut sangat rentan untuk diserang di lahan terbuka. Dan lagi – menurut pencegatan Ukraina – koordinasi antara Wagner dan militer Rusia seringkali kurang. Dalam satu panggilan yang disadap – lagi-lagi tidak dapat diverifikasi – seorang tentara memberi tahu ayahnya bahwa unitnya telah keliru mengeluarkan kendaraan Wagner.

Prigozhin telah berulang kali bersikeras bahwa para pejuangnya bertanggung jawab untuk merebut kota Soledar dan pemukiman terdekat dalam seminggu terakhir, keuntungan militer Rusia pertama dalam beberapa bulan.

“Tidak ada unit selain operasi PMC Wagner yang terlibat dalam penyerbuan Soledar,” klaimnya.

Penampilan Wagner adalah rute Prigozhin untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan berperan penting dalam pertempurannya yang berkelanjutan dengan militer Rusia, yang sering dia kritik sebagai tidak kompeten dan korup.

Menurut intelijen Inggris, Kepala staf militer Rusia Valery Gerasimov memberi perintah bahwa tentara harus lebih baik. Prigozhin menjawab bahwa perang adalah waktu yang aktif dan berani, dan bukan waktu yang tercukur habis.

“Pasukan Rusia terus mengalami kebuntuan operasional dan banyak korban; Prioritas Gerasimov terhadap sebagian besar peraturan kecil kemungkinan akan mengkonfirmasi ketakutan banyak orang yang skeptis di Rusia,” terang Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pada Senin (23/1/2023) mengomentari penyempitan Gerasimov yang baru.

Gerasimov ditunjuk sebagai komandan keseluruhan dari apa yang disebut "operasi militer khusus" Rusia di Ukraina awal bulan ini di tengah meningkatnya kritik atas kemajuannya yang goyah.

Selama kementerian pertahanan Rusia berkinerja buruk, Prigozhin akan membentak dan menuntut lebih banyak sumber daya untuk Wagner.

Kelompok tersebut juga tampaknya dapat memperoleh senjata dengan cara lain. Pejabat AS mengatakan pekan lalu bahwa Wagner mendapatkan senjata dari Korea Utara.

“Bulan lalu, Korea Utara mengirimkan roket infanteri dan rudal ke Rusia untuk digunakan oleh Wagner,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby.

Prigozhin tidak kekurangan ambisi. Saat dia berdiri di Soledar minggu lalu, dia menyatakan bahwa Wagner mungkin adalah "tentara paling berpengalaman di dunia saat ini".

Dia mengklaim pasukannya sudah memiliki beberapa sistem peluncuran roket, pertahanan udara dan artileri mereka sendiri.

Prigozhin juga membuat perbandingan halus antara Wagner dan kekakuan top-down militer Rusia, dengan mengatakan bahwa “setiap orang yang ada di lapangan didengarkan. Komandan berkonsultasi dengan para pejuang, dan pimpinan PMC (perusahaan militer swasta) berkonsultasi dengan para komandan.”

“Itulah mengapa PMC Wagner bergerak maju dan akan terus bergerak maju,” ujarnya.

Dua bulan lalu, Andrei Kolesnikov, rekan senior di Carnegie Endowment for International Peace menyamakan pengaruh Prigozhin yang semakin besar dengan Grigori Rasputin di istana Tsar Nicholas II. “Putin membutuhkan keefektifan militer dengan cara apa pun,” katanya kepada Current Time TV.

“Ada karisma jahat yang negatif dalam [Prigozhin], dan dalam arti tertentu karisma ini dapat bersaing dengan karisma Putin. Putin sekarang membutuhkannya dalam kapasitas ini, dalam bentuk ini,” tambahnya.

Prigozhin tampaknya tertarik dengan perbandingan dengan Rasputin, sosok mistik yang merawat putra Tsar karena hemofilia, gangguan pendarahan. Namun dalam komentar akhir pekan ini yang diterbitkan oleh perusahaannya Concord, dia memiliki sentuhan khasnya sendiri.

“Sayangnya, saya tidak menghentikan aliran darah. Aku berdarah musuh tanah air kita. Dan bukan dengan mantra, tapi dengan kontak langsung dengan mereka,” ungkapnya.