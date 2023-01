SINGAPURA - Perpustakaan Regional Punggol di Singapura membuka dua lantai pertamanya untuk umum pada Senin (30/1/2023), menampilkan ruang untuk anak-anak seperti area do-it-yourself (diy) dan ruangan dengan animasi puisi lokal.

Perpustakaan baru, yang terletak di dalam pusat komunitas terintegrasi One Punggol, juga akan melayani penyandang disabilitas melalui fitur-fitur seperti pod yang tenang dan stasiun peminjaman buku yang dapat diakses kursi roda.

Badan Perpustakaan Nasional (NLB) dalam siaran pers mengatakan tiga lantai yang tersisa – ditujukan untuk remaja dan orang dewasa – diharapkan dibuka beberapa bulan kemudian.

Dikutip CNA, perpustakaan yang juga merupakan perpustakaan umum terbesar di Singapura ini akan dibuka setiap hari mulai pukul 12.00 hingga 21.00 waktu setempat.

Perpustakaan ini memiliki 3.000 buku bahasa Inggris untuk anak-anak dan orang dewasa penyandang disabilitas, pengasuh dan komunitas mereka. Ini termasuk buku Braille dengan teks untuk mereka yang memiliki gangguan penglihatan.

Di antara kegiatan yang bisa dinikmati anak-anak adalah membuat barang yang terbang melalui terowongan angin. Mereka bebas bergerak dengan langkah mereka sendiri, dipandu oleh pertanyaan untuk setiap aktivitas. Sasarannya adalah anak-anak berusia tujuh hingga 12 tahun.

Ini termasuk struktur fisik dan animasi yang dihias, kit aktivitas yang dapat Anda lakukan sendiri, pembuatan cerita yang dipandu, pembuatan properti, dan ilustrasi dari buku bergambar anak-anak pada tampilan digital.

Semua pengunjung juga dapat melihat ‘Words That Move’, yakni karya puisi animasi karya penulis Singapura. Anggota masyarakat dapat berinteraksi dengan puisi, seperti Punggol oleh Ronald JJ Wong, dalam empat bahasa resmi.

Perpustakaan ini juga memiliki ruangan perpustakaan mainan khusus pertama NLB dilengkapi dengan mainan, alat bantu pendidikan, boneka, dan kostum untuk memenuhi berbagai jenis permainan — kreatif, dramatis, atau sensorik.

Itu dikelola oleh siswa dari MINDS (Movement for the Intellectually Disabled of Singapore) Fernvale Gardens School.

Sementara itu, ada fasilitas khusus penyadang disabilitas ‘Borrow-N-Go, yaitu stasiun peminjaman buku yang dapat diakses kursi roda yang menyerupai lorong khusus bagi pengguna kursi roda untuk meminjam buku. Stasiun peminjaman dilengkapi dengan meja yang dapat diakses kursi roda, bersama dengan peningkatan ukuran font dan kontras warna pada antarmuka untuk pengguna kursi roda dan orang dengan kehilangan penglihatan sebagian, termasuk manula.

NLB mengatakan bahwa fitur-fitur ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk membuat perpustakaan dan arsipnya dapat diakses oleh semua orang. Fitur-fitur tersebut dikembangkan dengan masukan dari komunitas dan akan disempurnakan dari waktu ke waktu dengan umpan balik lebih lanjut.

Anggota masyarakat yang memiliki Keanggotaan yang Dapat Diakses juga akan mendapatkan hak istimewa di atas keanggotaan perpustakaan dasar, seperti penggandaan pinjaman dan periode perpanjangan dari tiga minggu menjadi enam minggu.

Individu harus menjadi anggota perpustakaan yang ada dan penerima manfaat dari skema atau layanan disabilitas yang memenuhi syarat yang didanai oleh Kementerian Sosial dan Pembangunan Keluarga, atau yang pernah atau sedang menghadiri sekolah Pendidikan Luar Biasa yang didanai Pemerintah.