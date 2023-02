UKRAINA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan Rusia telah memulai 'balas dendam besar' atas perlawanan Ukraina terhadap invasinya, ketika pasukan Rusia mengklaim serangkaian kemajuan tambahan di timur negaranya.

Zelenskyy telah memperingatkan selama berminggu-minggu bahwa Moskow bertujuan untuk meningkatkan serangannya di Ukraina setelah sekitar dua bulan kebuntuan virtual di sepanjang garis depan yang membentang melintasi selatan dan timur.

Dia mengatakan serangan Rusia di timur tanpa henti meskipun ada banyak korban di pihak Rusia, menjadikannya sebagai balasan atas keberhasilan Ukraina dalam mendorong pasukan Rusia kembali dari ibu kota, timur laut dan selatan pada awal konflik.

“Saya pikir Rusia benar-benar ingin balas dendam yang besar. Saya pikir mereka [sudah] memulainya,” terangnya, dikutip Reuters.

“Setiap hari mereka membawa lebih banyak pasukan reguler mereka, atau kami melihat peningkatan jumlah Wagnerites,” katanya kepada wartawan di kota pelabuhan Odesa di selatan Ukraina.

Meski tidak ada tanda-tanda serangan baru yang lebih luas pada Senin (30/1/2023), namun administrator bagian provinsi Donetsk timur Ukraina yang dikuasai Rusia, Denis Pushilin, mengatakan pasukan Rusia telah mengamankan pijakan di Vuhledar, sebuah kota pertambangan batu bara yang reruntuhannya telah menjadi benteng pertahanan Ukraina. sejak awal perang.

Penasihat Pushilin, Yan Gagin, mengatakan para pejuang dari pasukan tentara bayaran Rusia Wagner telah menguasai sebagian jalan pasokan menuju Bakhmut, sebuah kota yang telah menjadi fokus serangan Rusia selama berbulan-bulan.

Sehari sebelumnya, Kepala Wagner mengatakan para pejuangnya telah mengamankan Blahodatne, sebuah desa di utara Bakhmut.

Kyiv mengatakan telah memukul mundur serangan terhadap Blahodatne dan Vuhledar. Kantor berita Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi situasi di sana, tetapi lokasi pertempuran yang dilaporkan menunjukkan keuntungan Rusia yang jelas, meskipun bertahap.

Seperti diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, negara-negara Barat telah menjanjikan ratusan tank modern dan kendaraan lapis baja untuk melengkapi pasukan Ukraina dalam serangan guna merebut kembali wilayah pada tahun ini.

Vuhledar terletak di selatan Bakhmut, dekat garis depan timur yang melindungi jalur rel yang dikendalikan Rusia yang memasok pasukan Moskow di Ukraina selatan. Mykola Salamakha, seorang kolonel Ukraina dan analis militer, mengatakan kepada Radio NV Ukraina bahwa serangan Moskow di sana membutuhkan biaya yang sangat besar.

“Kota ini berada di dataran tinggi dan pusat pertahanan yang sangat kuat telah dibuat di sana,” katanya.

“Ini adalah pengulangan situasi di Bakhmut – satu demi satu gelombang pasukan Rusia dihancurkan oleh angkatan bersenjata Ukraina,” lanjutnya.

Tetapi pengiriman senjata-senjata itu masih berbulan-bulan lagi, membuat Kyiv terus berjuang selama musim dingin dalam apa yang digambarkan kedua belah pihak sebagai penggiling daging dari perang gesekan tanpa henti.

Pasukan tentara bayaran Wagner Moskow telah mengirim ribuan narapidana yang direkrut dari penjara Rusia ke pertempuran di sekitar Bakhmut, mengulur waktu bagi militer reguler Rusia untuk menyusun kembali unit dengan ratusan ribu cadangan.

Zelenskyy mendesak Barat untuk mempercepat pengiriman senjata yang dijanjikan sehingga Ukraina dapat menyerang.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan negara-negara Barat yang memasok senjata mengarah "ke negara-negara NATO yang semakin terlibat langsung dalam konflik - tetapi itu tidak memiliki potensi untuk mengubah jalannya peristiwa dan tidak akan melakukannya".

Lembaga pemikir Institute for the Study of War yang berbasis di AS mengatakan “kegagalan Barat untuk menyediakan material yang diperlukan” tahun lalu adalah alasan utama kemajuan Kyiv terhenti sejak November tahun lalu.

Hal itu telah memungkinkan Rusia untuk memberikan tekanan pada Bakhmut dan membentengi front melawan serangan balik Ukraina di masa depan, kata para penelitinya dalam sebuah laporan, meskipun mereka mengatakan Ukraina masih dapat merebut kembali wilayah setelah senjata yang dijanjikan tiba.

Zelenskyy juga telah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen pada Senin (30/1/2023) di Mykolaiv, kunjungan yang jarang dilakukan oleh seorang pemimpin asing yang dekat dengan garis depan. Kota, tempat kemajuan Rusia di selatan dihentikan, telah dibombardir tanpa henti sampai Ukraina mendorong garis depan kembali pada November tahun lalu.

Kantor Zelenskyy merilis rekaman presiden yang menyapa Frederiksen dengan jabat tangan di jalan bersalju sebelum memasuki rumah sakit tempat mereka bertemu tentara yang terluka.