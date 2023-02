SYDNEY – Penelitian baru dari Australia mengungkap bahwa quoll utara jantan melewatkan tidur demi melakukan lebih banyak hubungan seks. Quoll utara adalah marsupial karnivora seukuran anak kucing yang saat ini terancam punah.

Menurut studi tersebut quoll utara pejantan melakukan perjalanan jauh untuk mencari pasangan kawin, sering kali tidak tidur dalam prosesnya.

Para ahli mengatakan bahwa kurangnya istirahat mungkin menjelaskan mengapa pejantan dari marsupial karnivora ini biasanya kawin sampai mati dalam satu musim kawin. Di sisi lain, betina quoll utara dapat hidup dan bereproduksi hingga empat tahun.

"Mereka menempuh jarak yang jauh untuk kawin sesering mungkin dan tampaknya dorongan mereka begitu kuat sehingga mereka lupa tidur untuk menghabiskan lebih banyak waktu mencari betina," kata Christofer Clemente, dosen senior di University of the Sunshine Coast sebagaimana dilansir BBC. Institusinya memimpin studi dengan The University of Queensland, yang dipublikasikan pada Rabu, (1/2/2023).

Para peneliti mengumpulkan data selama 42 hari setelah memasang ransel dengan pelacak pada quoll utara jantan dan betina liar yang berkeliaran di Groote Eylandt, sebuah pulau di lepas pantai Australia Utara.

Beberapa quoll yang mereka pelajari berjalan lebih dari 10 km dalam satu malam, yang berarti hampir 40 km dalam jarak manusia, berdasarkan rata-rata panjang langkah, kata studi tersebut.

Jantan dari spesies tersebut juga tampaknya menarik lebih banyak parasit. Alasan yang paling mungkin: mereka mencurahkan lebih sedikit waktu untuk perawatan sehingga mereka dapat memanfaatkan setiap musim kawin dengan sebaik-baiknya. Para peneliti mengatakan pejantan tidak setajam betina saat mencari makanan atau menghindari pemangsa. "Kurang tidur, dan gejala terkait untuk durasi yang lama akan membuat pemulihan menjadi tidak mungkin dan dapat menjelaskan penyebab kematian yang dicatat pada pejantan setelah musim kawin," kata Joshua Gaschk, penulis utama studi tersebut. "Mereka menjadi mangsa yang mudah, tidak dapat menghindari tabrakan kendaraan, atau mati karena kelelahan." Gaschk menambahkan bahwa data awal menunjukkan perlunya studi lebih lanjut tentang bagaimana kurang tidur mempengaruhi quoll dan keluarga mamalia marsupial yang lebih luas yang ditemukan di Australia dan Papua Nugini. "Jika quoll jantan tidak tidur sehingga merugikan kelangsungan hidup mereka, quoll utara (akan menjadi) spesies model yang sangat baik untuk efek kurang tidur pada fungsi tubuh," katanya. Menurut Konservasi Margasatwa Australia, ada sekira 100.000 quoll utara yang tersisa tetapi populasinya telah "mengalami penurunan cepat". Hilangnya habitat karena perkembangan dan serangan kucing liar menimbulkan ancaman serius, dan mereka juga sangat rentan diracuni oleh kodok tebu.