UKRAINA - Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov mengatakan Rusia sedang mempersiapkan serangan besar baru, dan memperingatkan bahwa itu bisa dimulai paling cepat 24 Februari.

Dia mengatakan Moskow telah mengumpulkan ribuan tentara dan dapat "mencoba sesuatu" untuk menandai ulang tahun invasi yang dilakukan pada awal awal tahun lalu.

Serangan itu juga akan menandai Hari Pembela Tanah Air Rusia pada 23 Februari, yang merayakan tentara.

Reznikov mengatakan Moskow telah memobilisasi sekitar 500.000 tentara untuk potensi serangan.

Pada September tahun lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi umum sekitar 300.000 tentara wajib militer, yang menurutnya diperlukan untuk memastikan "integritas teritorial" negara.

Tapi Reznikov menyarankan bahwa jumlah sebenarnya yang direkrut dan dikerahkan ke Ukraina bisa jauh lebih tinggi.

"Secara resmi mereka mengumumkan 300.000 tetapi ketika kami melihat pasukan di perbatasan, menurut penilaian kami jumlahnya jauh lebih banyak," katanya kepada jaringan BFM Prancis. BBC tidak dapat memverifikasi angka ini secara independen.

Meskipun beberapa pertempuran sengit terjadi di wilayah Donbas timur, perang telah memasuki jalan buntu dalam beberapa bulan terakhir sejak Ukraina merebut kembali kota selatan Kherson.

Kecuali penyitaan Rusia atas kota Soledar, tidak ada pihak yang membuat kemajuan teritorial besar.

Tapi serangan musim semi Rusia - dan serangan balik Ukraina - telah lama dianggap mungkin terjadi. Institute for the Study of War (ISW) yang berbasis di AS baru-baru ini mengatakan bahwa Moskow dapat berusaha untuk "melakukan tindakan tegas" dan melancarkan "serangan besar" di timur.

Reznikov mengatakan komandan Ukraina akan berusaha untuk "menstabilkan front dan mempersiapkan serangan balasan" menjelang kemajuan Rusia yang dikabarkan.

"Saya yakin tahun 2023 bisa menjadi tahun kemenangan militer," katanya, seraya menambahkan bahwa pasukan Ukraina "tidak boleh kehilangan inisiatif" yang telah mereka capai dalam beberapa bulan terakhir.

Menteri pertahanan Ukraina berada di Prancis untuk mencapai kesepakatan untuk membeli tambahan radar pertahanan udara MG-200, yang menurutnya akan secara signifikan meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata untuk mendeteksi target udara, termasuk rudal bersayap dan balistik, dan drone dari berbagai jenis.

Komentar Reznikov ini muncul ketika intelijen Ukraina menuduh bahwa Presiden Putin telah memerintahkan pasukannya untuk merebut Donbas sebelum akhir musim semi.

Sementara itu, tiga orang tewas dalam serangan di kota Kramatorsk. Tujuh lainnya terluka di kota di wilayah Donetsk setelah rudal Rusia menghantam sebuah bangunan perumahan.

Jumlah korban diperkirakan akan meningkat saat tim penyelamat menyisir reruntuhan.

"Satu-satunya cara untuk menghentikan terorisme Rusia adalah mengalahkannya dengan tank, jet tempur, dan rudal jarak jauh," tulis Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di media sosial tentang serangan itu.

Ukraina baru-baru ini memperbaharui seruan untuk jet tempur untuk membantu melindungi dirinya dari serangan udara setelah Jerman, Amerika Serikat (AS) dan Inggris setuju untuk mengirimkan tank kepada mereka.

Sebelumnya, pada Senin (30/1/2023), Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan bahwa tidak ada indikasi bahwa Putin telah membatasi tujuan militernya untuk merebut wilayah timur Ukraina.

“Bahwa mereka secara aktif memperoleh senjata baru, lebih banyak amunisi, meningkatkan produksi mereka sendiri, tetapi juga memperoleh lebih banyak senjata dari negara otoriter lain seperti Iran dan Korea Utara,” terangnya.

“Dan yang terpenting, kami tidak melihat tanda-tanda bahwa Presiden Putin telah mengubah tujuan keseluruhan invasi ini – yaitu untuk mengendalikan negara tetangga, untuk mengendalikan Ukraina. Jadi selama ini kasusnya, kami harus siap menghadapi jangka panjang,” lanjutnya.