SEATTLE - Sebuah studi tentang orca atau paus pembunuh di Pasifik Utara mengungkapkan bahwa para ibu melakukan ‘pengorbanan seumur hidup’ untuk putra mereka.

Membesarkan anak laki-laki secara signifikan mengurangi peluang paus pembunuh betina untuk bereproduksi di masa depan.

Energi yang mereka butuhkan untuk memberi makan anak laki-laki tampaknya membahayakan kesehatan mereka, membuat mereka kurang mampu bereproduksi dan membesarkan anak lainnya.

"Para ibu mengorbankan makanan dan tenaga mereka sendiri," kata Prof Darren Croft dari University of Exeter, dikutip BBC.

Paus pembunuh diketahui tetap terikat erat dengan keluarga mereka sepanjang hidup mereka. Tetapi sementara anak perempuan muda menjadi mandiri di masa dewasa, laki-laki bergantung pada ibu mereka - bahkan menuntut bagian dari makanan yang ditangkap ibu pemimpin mereka.

Prof Croft menggambarkannya sebagai wawasan baru tentang kehidupan sosial yang kompleks dan kehidupan keluarga dari hewan-hewan menakjubkan ini.

Studi selama puluhan tahun, yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, adalah bagian dari misi berkelanjutan untuk memahami kehidupan keluarga paus pembunuh.

Studi ini dilakukan Pusat Penelitian Paus (CWR), yang telah mengikuti kehidupan populasi paus pembunuh, yang dikenal sebagai Penduduk Selatan, selama lebih dari 40 tahun.

Sejak 1976, CWR telah menghasilkan sensus lengkap populasi Penduduk Selatan, yang memungkinkan para ahli biologi untuk melakukan studi multi-generasi seperti ini - menguraikan perilaku sosial kritis dan ikatan keluarga yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup hewan.

Untuk penelitian ini, para ilmuwan memeriksa kehidupan 40 orca betina antara tahun 1982 dan 2021, dan menemukan bahwa untuk setiap anak laki-laki yang masih hidup, kemungkinan tahunan seorang induk untuk membesarkan anak sapi lainnya hingga berumur satu tahun berkurang setengahnya.

Dari tahun-tahun mereka mempelajari interaksi paus pembunuh, para ilmuwan sudah mengetahui bahwa ibu dan anak laki-laki "bergaul" bersama sampai jantan dewasa.

"Mereka bahkan akan memberi makan salmon anak laki-laki mereka yang mereka tangkap," jelas Prof Croft, sedangkan anak perempuan dewasa akan berburu secara mandiri.

Menurut para peneliti, ini bisa menjadi semacam "pertaruhan" evolusioner, yang didorong oleh fakta bahwa pejantan terbesar dan tertua menjadi ayah dari banyak keturunan.

"Jika seorang ibu bisa membuat putranya menjadi laki-laki sebesar itu dalam populasi, maka dialah yang akan menjadi bapak [sebagian besar generasi berikutnya]," ujarnya.

Mungkin tampak paradoks bahwa hewan yang begitu kuat dan cerdas tetap bergantung pada ibu mereka sepanjang hidup mereka, tetapi tampaknya jantan tidak harus mandiri, karena ibu mereka tetap berada di sisinya.

"Jika ibu saya memasak makan malam untuk saya setiap malam, mungkin saya tidak akan belajar memasak makan malam saya sendiri," candanya.

"Tapi, secara tidak langsung, hal itu tampaknya menjadi kepentingan seorang ibu,” tambahnya.

Saat ini hanya ada 73 paus pembunuh yang tersisa, sehingga para ilmuwan mengatakan bahwa mereka perlu memahami apa pun yang dapat membantu menginformasikan keputusan tentang cara melindungi mamalia laut ini.

"Paus pembunuh yang tinggal di selatan ini berada di ujung pisau dan terancam punah," ungkapnya.

"Jadi apa pun yang mengurangi reproduksi betina menjadi perhatian populasi ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Dr Michael Weiss dari University of Exeter and Center for Whale Research mengatakan penelitian mereka sebelumnya telah menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup jika ada ibu mereka.

"Kami ingin mengetahui apakah bantuan ini ada harganya dan jawabannya adalah ya. Induk paus pembunuh membayar biaya tinggi dalam hal reproduksi mereka di masa depan untuk menjaga anak laki-laki mereka tetap hidup,” lanjutnya.

Studi berkelanjutan tentang populasi paus pembunuh yang terancam ini, yang hidup di perairan pantai antara Vancouver dan Seattle, dimulai oleh Dr Ken Balcomb. Awalnya, dia ingin memeriksa ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka.

Pekerjaan berikutnya melanjutkan untuk mengungkap wawasan tentang kehidupan paus pembunuh yang hanya bisa terungkap melalui penelitian selama beberapa dekade. Ahli biologi telah bekerja dengan CWR untuk mengungkapkan seperti peran penting nenek paus pembunuh dan mengapa, seperti manusia, betina dari spesies ini berhenti bereproduksi di tengah jalan hidup mereka.