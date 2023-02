BALI- Viral di media sosial seorang warga negara asing (WNA) kesal dengan iring-iringan klub motor besar Harley Davidson yang melintas di sebuah kawasan di Bali.

Video viral tersebut diunggah akun Instagram, Bali Roads. Bule pria yang belum diketahui identitasnya ini mempertanyakan urgensi klub moge Harley Davidson tersebut sehingga harus dikawal polisi.

"Sungguh. Itu tidak ada yang darurat kan ya. Sialan," ketus bule tersebut dalam video dikutip Senin (20/2/2023).

Dia juga membandingkan pengguna jalan di Australia dengan Indonesia yang sering diberi keistimewaan. Salah satunya pengawalan oleh anggota polisi.

"Grup yang luar biasa dapat dikawal melewati lampu merah dan mendapatkan hak jalan. Ini akan sangat berguna di Australia," tulis keterangan dalam video itu.

Video tersebut langsung mendapat beragam komentar dari netizen.

“Yeee kalau harley banyak gitu yg berenti di lampu merah gak seru juga kalii, lo bayagin aje lo ade di belakang harley 5 menit,” tulis @ zaldy.gaz***

“It's a shame that this is almost a common sight,” sambung akun @jpry***

“Apa juga katanyaa moge gk bisa di kawal lagi? Atau cuma isu saja?,” tulis akun @araz***