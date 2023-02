NEW YORK - Seekor buaya sepanjang 4 kaki (1,21 meter) telah ditangkap dari sebuah danau di taman New York, New York, Amerika Serikat (AS).

Reptil, yang dijuluki Godzilla itu, terlihat pada Minggu, (19/2/2023) pagi oleh staf di Prospect Park Brooklyn. Mereka menghubungi otoritas taman, yang kemudian menangkap buaya di danau taman.

Hewan itu kemudian dibawa ke Kebun Binatang Bronx.

Buaya adalah hewan yang berasal dari tenggara AS, di negara bagian beriklim hangat seperti Florida dan Louisiana.

Pada Minggu, suhu di New York mencapai 9C (48,2F).

NYC Parks, otoritas yang bertanggung jawab atas ruang hijau kota metropolitan, mengatakan hewan itu dalam kondisi yang buruk, "sangat lesu dan mungkin kedinginan" ketika ditemukan.

Tidak diketahui bagaimana buaya itu bisa ada di danau itu, tetapi pihak berwenang telah memperingatkan warga untuk tidak melepaskan hewan itu ke taman kota, yang dikatakan ilegal. Tidak ada yang dilukai oleh buaya, yang sedang "dievaluasi" itu, kata NYC Parks, sebagaimana dilansir BBC. Di samping "potensi bahaya" membiarkan hewan masuk ke taman kota, satwa liar non-pribumi dapat "menyebabkan musnahnya spesies asli dan kualitas air yang tidak sehat", kata pihak berwenang. Setiap tahun, Penjaga Taman Kota di seluruh kota menanggapi sekira 500 laporan yang melibatkan hewan, kata NYC Parks.