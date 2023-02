BANDAR LAMPUNG - Cabuli anak kandung yang baru berusia 8 tahun, Sadeli (47) warga Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandarlampung, disidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Rabu (22/2/2023).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bandarlampung Mardasari mendakwa Sadeli dengan Pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan terdakwa berawal pada 1 November 2022, saat itu terdakwa tinggal di sebuah kontrakan bersama anaknya, yang juga korban, dan istrinya. Saat sang anak sedang tiduran, terdakwa melancarkan aksinya.

"Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban hampir setiap malam pada saat saksi korban akan tidur," ujar JPU Mardasari saat membacakan dakwaan.

Menurut JPU, korban tidak berani menceritakan peristiwa tersebut lantaran kerap dipukul dan tidak diberi uang jajan.

Ternyata peristiwa keji tersebut didengar tetangga korban Indah Purnama Sari. Lalu, Indah bersama RT setempat menyambangi ke kediamannya. Saat digerebek korban dalam keadaan hanya memakai celana dalam dan kaos dalam.

"Korban pun dibawa ke rumah saksi Indah, dan korban bercerita bahwa pelaku sering melakukan perbuatan cabul terhadap korban," ungkap JPU. Selanjutnya korban dibawa ke kantor polisi untuk membuat laporan agar dapat dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Abdul Moeloek. Hasilnya, terdapat luka akibat benda tumpul pada kemaluan korban anak perempuan yang masih berusia delapan tahun tersebut.