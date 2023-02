NEW YORK – Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), pada Selasa (21/2/2023) mengatakan Angkatan Laut China memiliki keunggulan yang signifikan atas saingannya AS. Termasuk armada yang lebih besar dan kapasitas pembuatan kapal yang lebih besar, karena Beijing berupaya memproyeksikan kekuatannya melintasi lautan.

Berbicara di Klub Pers Nasional di Washington, DC, Sekretaris Angkatan Laut AS Carlos Del Toro mengatakan China secara konsisten berupaya melanggar kedaulatan maritim dan kesejahteraan ekonomi negara lain termasuk sekutu kami di Laut China Selatan dan di tempat lain.

“Mereka mendapatkan armada yang lebih besar sekarang sehingga mereka mengerahkan armada itu secara global,” katanya, seraya menambahkan bahwa Washington harus meningkatkan armada AS sebagai respons hal tersebut.

“Kami membutuhkan Angkatan Laut yang lebih besar, kami membutuhkan lebih banyak kapal di masa depan, lebih banyak kapal modern di masa depan, khususnya yang dapat menghadapi ancaman itu,” lanjutnya, dikutip CNN.

Dia menjelaskan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China dapat menerjunkan hingga 400 kapal di tahun-tahun mendatang, naik dari sekitar 340 saat ini.

Sedangkan armada AS tercatat di bawah 300 kapal. Menurut Rencana Navigasi 2022 Angkatan Laut AS yang dirilis musim panas lalu, tujuan Pentagon adalah untuk memiliki 350 kapal berawak pada tahun 2045 – masih jauh dari proyeksi armada China.

Namun, menurut laporan Kantor Anggaran Kongres AS pada November lalu, sebelum target itu tercapai, armada AS diperkirakan akan menyusut karena kapal yang lebih tua sudah pensiun. Del Toro mengatakan pada Selasa (21/2/2023) bahwa jumlah galangan kapal angkatan laut AS tidak dapat menandingi keluaran dari China. “Mereka memiliki 13 galangan kapal, dalam beberapa kasus galangan kapal mereka memiliki kapasitas lebih – satu galangan kapal memiliki kapasitas lebih dari gabungan semua galangan kapal kami. Itu menghadirkan ancaman nyata, ”klaimnya. Del Toro tidak memberikan perincian galangan kapal tersebut, tetapi laporan China dan Barat mengatakan China memiliki enam galangan kapal besar dan dua galangan kapal kecil yang membangun kapal angkatan laut. Menurut laporan pada Oktober tahun lalu dari Brent Sadler di Pusat Pertahanan Nasional, di AS, tujuh galangan kapal memproduksi kapal besar dan dalam untuk Angkatan Laut dan Penjaga Pantai AS. Tapi berapa pun jumlah galangan kapal, mereka membutuhkan pekerja, dan Del Toro mengatakan China memiliki keunggulan numerik di sana, terutama karena bebas dari pembatasan, peraturan, dan tekanan ekonomi yang memengaruhi tenaga kerja di AS. Menurut dia, satu masalah besar AS adalah menemukan tenaga kerja terampil. “Ketika Anda memiliki pengangguran kurang dari 4%, itu menjadi tantangan nyata apakah Anda mencoba mencari pekerja untuk restoran atau Anda mencoba mencari pekerja untuk galangan kapal,” kata pemimpin Angkatan Laut itu. Dia juga mengatakan China dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan AS. “Mereka adalah negara komunis, mereka tidak memiliki aturan yang harus mereka patuhi,” ujarnya. “Mereka menggunakan tenaga kerja budak dalam membangun kapal mereka, benar – itu bukan cara kita berbisnis, tapi itulah yang kita lawan sehingga memberikan keuntungan yang signifikan,” klaimnya. Del Toro tidak memberikan secara spesifik untuk mendukung tuduhan kerja paksa, dan analis menyatakan keraguan bahwa Beijing akan menggunakan taktik semacam itu. Dan Del Toro mengatakan bahwa AS mempertahankan satu keuntungan besar atas China – “orang-orang kami.” “Dalam banyak hal pembuat kapal kami adalah pembuat kapal yang lebih baik, itulah mengapa kami memiliki Angkatan Laut yang lebih modern, lebih mampu, dan lebih mematikan daripada mereka,” katanya. Dia menegaskan personil militer AS juga lebih baik. “Mereka menulis orang-orangnya untuk berperang, kami sebenarnya melatih orang-orang kami untuk berpikir,” ujarnya. “Ada perbedaan mendasar dalam cara kami melatih Marinir dan pelaut kami dan tentara kami dan penerbang kami dan Angkatan Luar Angkasa kami di negara ini yang memberi kami keuntungan inheren atas apa pun yang dapat disiapkan oleh China,” lanjutnya. Sementara itu, Blake Herzinger, pakar kebijakan pertahanan Indo-Pasifik di Institut Perusahaan Amerika mengatakan China memiliki kumpulan besar tenaga kerja yang tersedia dan tidak masuk akal untuk menggunakan tenaga kerja ‘budak’ di sektor teknologi tinggi yang penting untuk keamanan nasional mereka. Herzinger mengatakan komentar seperti itu dari panglima Angkatan Laut menunjukkan pola di mana perhatian AS ditempatkan di tempat yang salah – sehingga merugikan kemampuan AS. “Sayangnya hal ini tampaknya umum, bahwa kepemimpinan Angkatan Laut melempar batu pada kesalahan nyata atau yang dibayangkan dalam pembuatan kapal China daripada memperhitungkan kegagalan AS selama dua dekade untuk membuat konsep, merancang, dan membangun kapal untuk angkatan lautnya sendiri,” lanjutnya. Menurut laporan Layanan Riset Kongres AS dari November, Angkatan Laut AS telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan dengan China, termasuk menugaskan lebih banyak armadanya ke Pasifik dan menggunakan kapal yang lebih baru dan lebih mampu dalam peran Pasifik. Sementara itu, CNN telah menghubungi Kementerian Luar Negeri China untuk menanggapi tuduhan Del Toro.