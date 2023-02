NEW YORK - Amerika Serikat (AS) telah memulangkan 77 artefak yang dijarah ke Yaman, termasuk lusinan batu nisan kuno dan 11 folio dari Al Quran awal.

Tetapi sebagai bagian dari perjanjian penting yang diumumkan pada Selasa (21/2/2023), Museum Nasional Seni Asia Smithsonian di Washington, DC akan merawat dan menyimpan barang-barang itu setidaknya selama dua tahun karena Yaman tetap dilanda perang saudara.

Di antara artefak yang dikembalikan adalah 65 batu nisan kuno yang dikenal sebagai 'stelae', yang berasal dari paruh kedua milenium pertama SM. Menampilkan wajah terukir, beberapa objek batu nisan berisi jejak pigmen atau prasasti yang mengungkapkan nama almarhum.

BACA JUGA: 5 Penemuan Artefak yang Membingungkan Peneliti

Seorang juru bicara museum mengatakan kepada CNN bahwa batu-batu itu kemungkinan besar dijarah dari situs arkeologi di barat laut Yaman. Sementara itu, folio Al Quran dianggap berasal dari abad ke-9. Mangkuk perunggu bertulis juga ada di antara tembolok artefak.

BACA JUGA: Daftar 5 Temuan Artefak Misterius di Dunia

Departemen Kehakiman AS mengatakan bahwa 64 prasasti disita kepada pejabat selama penyelidikan terhadap Mousa Khouli, seorang terpidana penyelundup yang menjual artefak yang dijarah melalui tokonya di New York, Windsor Antiques. 13 barang lainnya dicegat saat diselundupkan ke AS,

Kemitraan antara Smithsonian dan pemerintah Yaman diumumkan pada upacara repatriasi yang diselenggarakan oleh kedutaan besar negara itu di Washington, D.C. pada Selasa (21/2/2023).

Sebagai bagian dari perjanjian, beberapa barang dapat dipamerkan di museum, termasuk dalam pertunjukannya saat ini "Yaman Kuno: Dupa, Seni, dan Perdagangan." Pemerintah Yaman akan memiliki opsi untuk memperpanjang kemitraan setelah dua tahun, tergantung pada keadaan kerusuhan di negara tersebut.

Follow Berita Okezone di Google News

Duta Besar negara itu untuk AS, Mohammed Al-Hadhrami, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa atas nama rakyat dan Pemerintah Yaman, pihaknya sangat senang melihat Yaman merebut kembali kepemilikan warisan budayanya. "Dengan situasi saat ini di Yaman, ini bukan waktu yang tepat untuk membawa kembali benda-benda itu ke negara itu," terangnya. "Museum Nasional Seni Asia Smithsonian adalah pemimpin global dalam bidang warisan dan pelestarian budaya. Kami senang melihat benda-benda ini dalam perawatan mereka,” lanjutnya. Prasasti batu yang terkait dengan Khouli diperkirakan telah diselundupkan ke AS melalui Uni Emirat Arab lebih dari satu dekade lalu. Para pejabat kemudian menyita korespondensi dan faktur yang memberatkan yang berisi "banyak ketidakkonsistenan" dari rumah dan galeri Khouli, menurut siaran pers Departemen Kehakiman. Pada 2012, pedagang barang antik, yang juga bernama Morris Khouli, mengaku bersalah atas penyelundupan artefak Mesir dan membuat pernyataan palsu kepada penegak hukum. Menurut New York Times, dia dijatuhi hukuman satu tahun masa percobaan, kurungan rumah enam bulan dan 200 jam pelayanan masyarakat. Barang-barang lain yang disita dalam penyelidikan dikembalikan ke Mesir pada tahun 2015. Tetapi upacara minggu ini menandai pertama kalinya dalam hampir dua dekade AS memulangkan artefak budaya ke Yaman, dengan yang terakhir adalah satu prasasti penguburan yang diserahkan kembali pada 2004. Dalam beberapa tahun terakhir, penyelidikan ekstensif dan tekanan yang meningkat untuk mengembalikan artefak budaya ke negara asalnya telah menghasilkan berbagai upaya repatriasi tingkat tinggi. Tahun lalu, pejabat New York mengembalikan 30 artefak ke Kamboja dan hampir 200 artefak ke Pakistan. Pihak berwenang AS juga telah memulangkan ratusan artefak yang terkait dengan penyelundup barang antik Amerika Subhash Kapoor, yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan di India pada November. Sementara itu, University of California, Berkeley telah memulai proses pengiriman ribuan peninggalan leluhur dan benda-benda keramat ke suku-suku Pribumi, dan kantor Kejaksaan Negeri Manhattan menyita lusinan artefak dari Museum Seni Metropolitan pada September tahun lalu. Perang Yaman, yang diperjuangkan antara Houthi yang didukung Iran dan koalisi yang dipimpin Saudi, telah memperumit proses repatriasi yang telah mapan. Museum Nasional Seni Asia Smithsonian mengatakan dalam siaran pers bahwa negara tersebut telah mengalami penjarahan besar-besaran dan penghancuran warisan budaya yang nyata sejak perang saudara dimulai pada 2014. Museum menambahkan bahwa kemitraan tersebut merupakan alternatif untuk repatriasi langsung, menyebut perjanjian tersebut sebagai "model teladan tentang bagaimana museum AS dapat bekerja dengan negara lain untuk menjaga objek budaya dan membagikannya kepada khalayak luas." Kedutaan Yaman akan memberi saran kepada museum tentang masalah penelitian dan konservasi sementara barang-barang tetap dalam perawatannya. Siaran pers Smithsonian mengatakan bahwa koleksi stelae "berkontribusi pada pengetahuan tentang onomastik Arab selatan kuno (studi nama) dan praktik penguburan." Chase F. Robinson, Direktur Smithsonian's Arthur M. Sackler Gallery dan Freer Gallery of Art, menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa kemitraan adalah contoh yang kuat tentang bagaimana penatagunaan objek bersama dapat membangun jembatan dan berfungsi sebagai katalis untuk pembelajaran dan pemahaman.