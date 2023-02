SINGAPURA – Media asal Singapura, The Straits Times, dalam sebuah artikel berita pada Sabtu (25/2/2023), meminta maaf setelah salah memposting foto vlogger gadget dan teknologi David GadgetIn dalam kasus anak pejabat pajak Mario Dandy Satrio. Kesalahan pasang foto itu sempat viral di media sosial (medsos) Indonesia pada akhir pekan lalu.

The Straits Times kemudian mengirimkan catatan koreksi di akhir artikel dan meminta maaf atas kesalahan tersebut.

“Catatan koreksi: Versi sebelumnya dari cerita ini salah menyebut foto pria lain sebagai foto mahasiswa Mario Dandy Satrio. Kami mohon maaf atas kesalahan ini,” tulis redaksi Straits Times.

Dalam tulisan berjudul ‘Indonesian youth’s attack on girlfriend’s ex-lover exposes his public servant dad’s unexplained wealth’, pada Sabtu (25/2/2023). The Straits Times bercerita tentang kasus penguntitan yang melibatkan seorang pemuda bernama Mario Dandy Satrio dan pacarnya serta David, anak salah satu pengurus GP Anshor.

Kasus ini juga membuka ketertarikan publik atas kekayaan Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandy, yang mengundurkan diri dari Ditjen Pajak ASN setelah kasus tersebut terungkap.

The Straits Times memperbaiki kesalahan tersebut dengan mengganti foto utama di artikel dan akun Twitter. Media juga mengungkapkan potensi tuntutan hukum terhadap Mario Dandy atas tindakan yang dapat melukai korban pelecehan secara serius, serta potensi pelanggaran terpisah terhadap undang-undang perlindungan anak.

David Gadget sendiri mengomentari bug tersebut pada Minggu (26/2/2023) lalu di akun Instagram @gadgetins miliknya. Menurutnya, penulis media tidak memahami apa yang ditulis, sehingga muncul kesalahan pada gambar. “Jika penulis mengikuti kisah anak-anak Rubicon, Anda akan tahu seperti apa wajahnya. Nah, itu salah representasi. Apakah orang yang menulis benar-benar tahu apa yang dia tulis atau dia hanya menggunakan ChatGPT,” tulisnya di laman akun media sosialnya. GadgetIn pada Minggu (26/2/2023). Seperti diketahui, David 'GadgetIn' YouTuber Indonesia adalah sosok yang dikenal publik berkat kalimat pembuka “Hi guys, David here”. Channel YouTube ini biasanya mengulas berbagai jenis gadget mulai dari laptop, handphone hingga produk IoT lainnya.