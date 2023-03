SAMARINDA – Viral di media sosial seorang siswa SMK Negeri 5 Samarinda nekat mengacungkan sebilah parang kepada gurunya pada saat jam pelajaran berlangsung.

Dalam video yang beredar, memperlihatkan seorang siswa mengenakan pakaian olahraga membawa parang panjang untuk mencari keberadaan gurunya. Peristiwa itu disebut terjadi di SMKN 5, Jalan KH Wahid Hasyim Samarinda.

(Baca juga: Ditangkap Setelah Bentak Polisi, Debt Collector Perampas Mobil Selebgram Ajukan Restorative Justice dan Minta Maaf)

Tidak lama kemudian, dua orang dari pihak sekolah langsung mengamankan parang dari tangan siswa tersebut. Peristiwa itu langsung menjadi tontonan siswa lainnya.

Saat itu sedang berlangsung jam pelajaran olahraga. Guru olahraga memberikan materi permainan bola. Sanksinya adalah push up bagi siswa yang tidak bisa menangkap atau menerima operan bola dari temannya.

"Giliran siswa bersangkutan ini, tidak bisa menangkap bola, terlepas. Siswa ini kemudian keluar barisan dan duduk di parkiran motor," ujar Wakil Kepala SMKN 5 Samarinda Bidang Kesiswaan Rismiyono, Kamis (2/3/2023).

Namun siswa tersebut menjawab tidak sopan sehingga terjadi kontak fisik kaki guru itu kepada siswanya. Rismiyono tidak bisa memastikan kontak fisik itu tendangan atau tidak kepada siswa bersangkutan.

Follow Berita Okezone di Google News

"Setelah itu, siswa kemudian pulang ke rumah di sekitar sekolah dan kembali bawa parang. Datang ke sekolah, dia keliling kelas cari guru bersangkutan yang sudah sembunyi di ruang dewan guru. Tapi akhirnya berhasil diamankan berikut parangnya oleh sekuriti dan petugas kebersihan sekolah,” tuturnya.

Atas aksinya tersebut, pihak SMKN 5 langsung memberi sanksi skorsing dan selanjutnya dikeluarkan dari sekolah.

"Per hari Senin, kita sepakat mengeluarkan siswa itu mau pindah ke sekolah mana? Kami memfasilitasi. Kalau memang tidak sekolah lagi, nanti dicarikan program Paket C. Dibantu agar dapat ijazah Paket C," tutup Rismiyono.