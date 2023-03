UKRAINA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan operasi untuk mempertahankan kota timur Bakhmut yang diperangi akan terus berlanjut, dan didukung oleh para jenderal senior.

Zelensky mengatakan dalam pidato malamnya bahwa dia telah mendiskusikan Bakhmut dengan para jenderal senior.

"[Mereka] menanggapi bukan untuk mundur, tetapi untuk memperkuat [pertahanan kami]," katanya, dikutip BBC.

"Komando dengan suara bulat mendukung posisi ini. Tidak ada posisi lain. Saya mengatakan kepada panglima tertinggi untuk mencari pasukan yang tepat untuk membantu orang-orang kita di Bakhmut,” lanjutnya.

Komentar tersebut menyusul laporan surat kabar Jerman Bild yang mengutip sumber pemerintah Ukraina bahwa komandan angkatan bersenjata Valery Zaluzhny tidak setuju dengan Zelensky tentang operasi beberapa minggu lalu, dan merekomendasikan mundur dari kota.

Sebagian besar pembela HAM memiliki pandangan yang sama dengan Gen Zaluzhny.

Analis Barat mengatakan pada akhir pekan bahwa Ukraina mungkin menarik sebagian pasukannya, karena pasukan Rusia mendekati kota itu.

Analis mengatakan Bakhmut memiliki nilai strategis yang kecil tetapi telah menjadi titik fokus bagi komandan Rusia yang berjuang untuk menyampaikan berita positif ke Kremlin.

Perebutan kota itu akan membawa Rusia sedikit lebih dekat ke tujuannya untuk mengendalikan seluruh wilayah Donetsk, satu dari empat wilayah di Ukraina timur dan selatan yang dicaploknya September lalu setelah referendum yang secara luas dikutuk di luar Rusia sebagai tipuan.

Dan pada akhir pekan lembaga think tank yang berbasis di AS, Institute for the Study of War (ISW) mengatakan pasukan Ukraina mungkin melakukan "penarikan pertempuran terbatas" sementara "terus menimbulkan banyak korban" pada Rusia.

Komandan pasukan darat Olexandr Syrsky, dikutip dalam kunjungan ke garis depan pada Minggu (5/3/2023) oleh surat kabar Ukrainska Pravda, mengatakan pertempuran di Bakhmut telah mencapai "tingkat ketegangan tertinggi".

"Musuh telah mengerahkan pasukan Wagner ekstra ke dalam pertempuran," terangnya.

"Pasukan kami dengan berani mempertahankan posisi kami di utara Bakhmut, berusaha mencegah pengepungan kota,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Moskow telah mencoba merebut Bakhmut selama berbulan-bulan, karena kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam perang gesekan yang sengit.

Seorang pejabat setempat mengatakan telah terjadi pertempuran jalanan dalam beberapa hari terakhir.

Tetapi Wakil Walikota Oleksandr Marchenko mengatakan pada akhir pekan bahwa Rusia belum menguasai kota tersebut.

Sementara itu Yevgeny Prigozhin, kepala tentara swasta Wagner yang terlibat dalam kampanye Rusia, mengeluhkan kurangnya amunisi di tengah gesekan yang tampak antara para pejuangnya dan pasukan reguler Rusia.

Dia juga mengatakan perwakilannya telah dilarang dari markas militer Rusia.