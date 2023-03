BRASIL – Seorang pembunuh berantai yang suka main hakim sendiri dan sangat terkenal di Brasil karena mengklaim telah membunuh lebih dari 100 korban, terutama pengedar narkoba, pemerkosa dan penjahat lainnya, harus menemui ajalnya dengan cara tragis.

Departemen Keamanan publik negara bagian Sao Paulo mengatakan Pedro Rodrigues Filho, yang dijuluki "pembunuh berantai terbesar di Brasil", meninggal pada Minggu (5/3/2023) karena beberapa luka tembak di kota tenggara Mogi das Cruzes.

"Para tersangka melarikan diri setelah kejahatan itu," katanya dalam sebuah pernyataan.

Tak hanya ditembak mati, lehernya juga digorok saat berada di luar kediaman anggota keluarga di Brasil.

Pria berusia 68 tahun itu diserang di trotoar di Mogi das Cruzes, yang terletak di Negara Bagian Sao Paulo, pada Minggu (5/3/2023) pagi.

Polisi Militer melaporkan bahwa para penyerang pergi dengan mobil hitam. Polisi kemudian menemukan amunisi di dekatnya.

Polisi percaya bahwa tersangka meninggalkan mobil dan melarikan diri ke kendaraan lain.

Kerabat itu memberi tahu polisi bahwa Pedrinho Matador (Killer Petey) sedang duduk di kursi ketika mobil hitam berhenti dan dua pria bersenjata bertopeng keluar.

Dia mengatakan salah satu pelaku mengatakan kepadanya: "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bawa putrimu dan masuk ke dalam."

Kemudian mereka menembak Pedrinho Matador sebelum salah satunya menggorok lehernya dengan pisau dapur.

Keduanya kemudian kembali ke mobil dan melaju saat seorang pejalan kaki yang tertegun menelepon polisi.

Kasus tersebut telah diklasifikasikan sebagai pembunuhan berat oleh Polisi Sipil tetapi tidak ada penangkapan yang dilakukan.

Sebagai informasi, Rodrigues, 68, menghabiskan 42 tahun di penjara karena pembunuhan.

Dia menjadi terkenal karena serangkaian wawancara profil tinggi di media Brasil, di mana dia mengklaim telah membunuh korbannya yang dianggapnya telah melakukan kejahatan.

Dikenal sebagai "Pedrinho Matador", atau "Little Pedro the Killer," Rodrigues juga dijuluki "Brazilian Dexter", untuk serial Amerika Serikat (AS) tentang seorang pembunuh berantai main hakim sendiri.

Dirilis pada 2018, Rodrigues memulai hidup baru sebagai kepribadian media sosial, mengumpulkan lebih dari 250.000 pengikut di aplikasi video Kwai dengan postingan yang menceritakan kisah hidupnya yang tidak biasa, mengomentari kasus-kasus terkenal dan memperingatkan kaum muda agar tidak melakukan kejahatan.

Kriminolog Ilana Casoy, yang bertemu dengan Rodrigues, menggambarkannya sebagai pria karismatik yang "ceria, santai, dan cerdas".

β€œDia memesona orang – cerminan masyarakat kita, di negara di mana hanya 10 persen kasus pembunuhan diadili,” katanya kepada surat kabar Folha de Sao Paulo.