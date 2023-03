TOKYO – Jepang terpaksa meledakkan roket angkut unggulan H3 setelah gagal dalam penerbangan debut di luar angkasanya pada Selasa, (7/3/2023). Kegagalan ini menjadi pukulan bagi ambisi Negara Matahari terbut untuk mengembangkan saingan bagi roket SpaceX milik Elon Musk.

Roket H3 merupakan model baru pertama yang dikembangkan Jepang dalam tiga dekade. Roket setinggi 57 meter itu lepas landas tanpa hambatan dari pelabuhan luar angkasa Tanegashima, sebagaimana ditunjukkan oleh siaran langsung oleh Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

Tetapi setelah mencapai luar angkasa, mesin tahap kedua roket gagal menyala, memaksa pejabat misi untuk menghancurkan kendaraan secara manual 14 menit setelah penerbangan.

"Diputuskan roket tidak dapat menyelesaikan misinya, sehingga perintah penghancuran dikirim," kata JAXA dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters.

Upaya yang gagal ini terjadi menyusul peluncuran yang dibatalkan bulan lalu. Puing-puing roket H3 akan jatuh ke laut timur Filipina, kata JAXA.

Follow Berita Okezone di Google News

Menteri Sains dan Teknologi Keiko Nagaoka mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah telah membentuk gugus tugas untuk menyelidiki kegagalan yang "sangat disesalkan".

β€œIni akan berdampak serius pada kebijakan ruang angkasa masa depan Jepang, bisnis ruang angkasa dan daya saing teknologi,” kata Hirotaka Watanabe, seorang profesor di Universitas Osaka.

H3 membawa ALOS-3, satelit observasi darat manajemen bencana, yang juga dilengkapi dengan sensor infra merah eksperimental yang dirancang untuk mendeteksi peluncuran rudal balistik Korea Utara.

"H3 sangat penting untuk memastikan akses kami ke luar angkasa dan untuk memastikan kami kompetitif," kata Presiden JAXA Hiroshi Yamakawa kepada wartawan. Tujuan JAXA untuk menurunkan peluncur kompetitif tidak berubah, tambahnya.

Pembuat H3 Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) mengatakan telah mengonfirmasi situasi seputar roket dengan JAXA dan tidak memiliki komentar langsung.

MHI telah memperkirakan bahwa biaya per peluncuran H3 akan menjadi setengah dari pendahulunya, H-II, membantu memenangkan bisnis di pasar peluncuran global yang semakin didominasi oleh roket Falcon 9 SpaceX yang dapat digunakan kembali.

Seorang juru bicara perusahaan mengatakan sebelumnya bahwa mereka juga mengandalkan keandalan roket Jepang sebelumnya untuk mendapatkan bisnis.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada September, Center for Strategic and International Studies menetapkan biaya peluncuran Falcon 9 ke orbit rendah Bumi sebesar USD2.600 per kilogram. Label harga yang setara untuk H-II adalah USD10.500.

Peluncuran yang sukses pada hari Selasa akan menempatkan roket Jepang ke luar angkasa menjelang peluncuran yang direncanakan akhir tahun ini dari kendaraan baru Ariane 6 yang lebih murah dari Badan Antariksa Eropa.

Didukung oleh mesin baru yang lebih sederhana dan berbiaya lebih rendah yang mencakup komponen cetak 3D, H3 dirancang untuk mengangkat satelit pemerintah dan komersial ke orbit Bumi dan akan mengangkut pasokan ke Stasiun Luar Angkasa Internasional.

Sebagai bagian dari kerja sama pendalaman Jepang dengan Amerika Serikat di luar angkasa, pada akhirnya juga akan membawa kargo ke stasiun luar angkasa bulan Gateway yang rencananya akan dibangun oleh badan antariksa AS NASA sebagai bagian dari programnya untuk mengembalikan orang ke bulan, termasuk astronot Jepang.