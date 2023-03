CALIFORNIA – Putri Duke dan Duchess of Sussex telah dibaptis di rumah pasangan itu di California, Amerika Serikat (AS).

Putri Lilibet Diana, yang lahir dari Pangeran Harry dan Meghan pada Juni 2021, dibaptis pada Jumat (3/3/2023).

Pengumuman itu pertama kalinya secara terbuka menyebut anak-anaknya sebagai putri dan menegaskan bahwa Harry dan Meghan akan menggunakan gelar kerajaan untuk anak-anak mereka.

Juru bicara pasangan itu mengatakan anggota Keluarga Kerajaan diundang ke pembaptisan.

Meskipun Lilibet bukan seorang putri saat lahir, karena dia bukan cucu dari raja, dia mendapatkan hak atas gelar itu ketika Raja Charles naik takhta.

Istana Buckingham mengatakan situs web kerajaan - yang saat ini mencantumkan dia dan saudara laki-laki Archie dengan gelar Nona dan Tuan - akan "diperbarui pada waktunya" untuk mencerminkan gelar tersebut.

Lilibet adalah anak kedua dari Harry dan Meghan, yang pindah ke AS setelah mengundurkan diri sebagai bangsawan pada 2020. Putra mereka Archie lahir pada Mei 2019.

BBC melaporkan anggota Keluarga Kerajaan diundang ke pembaptisan tetapi tampaknya tidak ada yang hadir.

Harry dan Meghan diketahui ingin anak-anak mereka memutuskan sendiri apakah akan menggunakan gelar mereka atau tidak ketika mereka lebih besar.

Pasangan itu tidak akan menggunakan gelar itu dalam percakapan sehari-hari. Namun Archie dan Lilibet akan disebut sebagai pangeran dan putri dalam konteks formal.

Anak-anak itu tidak akan mendapat hak khusus Her or His Royal Highness (HRH) karena sang ayah, Hary Berhenti menggunakannya ketika dia mundur dari menjadi bangsawan yang bekerja.

Aturan yang mengatur gelar anak kerajaan ditetapkan oleh Raja George V pada 1917.

Sebagai anak dari putra seorang penguasa, Archie dan Lilibet otomatis berhak disebut pangeran dan putri.

Pendeta John Harvey Taylor, Uskup Los Angeles, memimpin pembaptisan.

Mantan jurnalis surat kabar itu bekerja di kantor mantan Presiden AS Richard Nixon antara tahun 1984 dan 1990 sebelum ditahbiskan.

Awal pekan ini, terungkap bahwa Harry dan Meghan sedang mempertimbangkan apakah akan pergi ke Inggris atau tidak untuk penobatan Raja dan Permaisuri.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan atas nama pasangan itu mengatakan Harry telah dihubungi oleh kantor pribadi Raja melalui email tentang acara yang akan digelar pada 6 Mei mendatang.

BBC mencatat beberapa calon tamu diminta untuk menyimpan tanggal sebelum undangan resmi dikirim nanti. Istana Buckingham menolak mengomentari daftar tamu.