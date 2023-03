NEW YORK - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengancam akan melarang TikTok dari AS kecuali jika pemilik aplikasi China itu setuju untuk melepaskan bagian saham mereka dari platform media sosial, TikTok.

Ultimatum yang tampak oleh panel multilembaga AS yang dikenal sebagai Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) menandai kemungkinan titik balik dalam negosiasi jangka panjang antara pejabat federal yang khawatir tentang hubungan TikTok dengan China dan perusahaan media sosial yang sangat populer dengan China. lebih dari 100 juta pengguna AS.

Permintaan divestasi baru-baru ini pertama kali dilaporkan pada Rabu (15/3/2023) oleh Wall Street Journal. TikTok kemudian mengonfirmasi kepada CNN bahwa CFIUS telah menghubungi perusahaan tersebut, menambahkan bahwa mereka tidak membantah laporan Journal tersebut. Tetapi TikTok menolak untuk membahas secara spesifik permintaan pemerintah AS, termasuk detail seputar waktunya.

“Jika melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, divestasi tidak menyelesaikan masalah,” kata juru bicara TikTok Maureen Shanahan dalam sebuah pernyataan.

“Perubahan kepemilikan tidak akan memaksakan pembatasan baru pada aliran data atau akses. Cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran tentang keamanan nasional adalah dengan perlindungan data dan sistem pengguna AS yang transparan dan berbasis di AS, dengan pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi pihak ketiga yang kuat, yang sudah kami terapkan,” lanjutnya.

TikTok telah bernegosiasi dengan CFIUS — kelompok yang terdiri dari Departemen Keuangan, Kehakiman, Keamanan Dalam Negeri, Pertahanan dan Perdagangan, antara lain — selama lebih dari dua tahun untuk kesepakatan yang memungkinkan aplikasi terus beroperasi di pasar AS pada menghadapi masalah keamanan dan privasi

Follow Berita Okezone di Google News

Pejabat AS telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah China dapat menggunakan undang-undang keamanan nasionalnya untuk menekan TikTok atau induknya di China, ByteDance, agar menyerahkan informasi pribadi pengguna TikTok di AS, yang kemudian dapat menguntungkan aktivitas intelijen China atau memengaruhi kampanye.

Departemen Keuangan, yang memimpin CFIUS, menolak berkomentar.

Pembicaraan dengan TikTok telah berlangsung tanpa resolusi, memicu kritik terhadap pemerintahan Biden oleh beberapa anggota parlemen AS yang telah mendorong untuk melarang aplikasi tersebut melalui undang-undang.

Akhir tahun lalu, Kongres meloloskan, dan Presiden Joe Biden menandatangani, undang-undang yang memblokir TikTok dari perangkat pemerintah AS, mengikuti jejak banyak pemerintah negara bagian. Sejak itu, Uni Eropa dan Kanada juga mengikuti, mencerminkan kecurigaan yang meningkat di antara pemerintah barat terhadap TikTok. Namun sejauh ini, belum ada bukti bahwa pemerintah China benar-benar mengakses data pengguna TikTok, dan tidak ada pemerintah yang memberlakukan larangan lebih luas yang menargetkan TikTok di perangkat pribadi.

TikTok berupaya mengatasi kekhawatiran pembuat kebijakan dengan perlindungan teknis dan birokrasi sukarela yang katanya akan membantu memastikan data pengguna AS hanya dapat diakses oleh karyawan AS. Bagian dari inisiatif itu, yang oleh perusahaan disebut Project Texas, melibatkan penyimpanan data pribadi dengan raksasa cloud AS Oracle. TikTok meluncurkan dorongan serupa di Eropa bulan ini yang disebut Project Clover.

Itu tidak menghentikan kritik TikTok di AS. Beberapa anggota parlemen AS telah bergerak untuk memperluas otoritas Biden untuk memberlakukan larangan TikTok secara nasional selain pembatasan yang menargetkan perangkat pemerintah AS, dan terlepas dari proses CFIUS — sebuah proposal yang dengan cepat disambut oleh Gedung Putih. Panas kemungkinan akan meningkat minggu depan karena CEO TikTok Shou Chew diperkirakan akan menghadapi pemeriksaan di hadapan Komite Energi dan Perdagangan DPR.

Menurut Harry Broadman, mantan pejabat CFIUS, perkembangan yang terjadi pada Rabu (15/3/2023) menunjukkan pergeseran telah terjadi dalam pembicaraan CFIUS yang biasanya buram, meskipun sifat sebenarnya dari gerakan tersebut masih belum jelas.

“Bisa jadi permintaan divestasi adalah akhir dari diskusi, tetapi kemungkinan besar divestasi juga merupakan komponen dari apa yang diinginkan CFIUS dalam hal menjaga keamanan nasional,” terangnya.

“Kecuali saya berada di ruangan di CFIUS, sangat sulit untuk mengetahui di mana diskusi itu, dan sejujurnya, apa yang didiskusikan di depan umum tidak sering sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar meja,” lanjutnya.