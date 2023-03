SPANYOL - Sebuah rencana untuk membangun peternakan gurita pertama di dunia telah menimbulkan keprihatinan mendalam di antara para ilmuwan atas kesejahteraan makhluk cerdas yang terkenal itu.

Menurut dokumen rahasia yang dilihat oleh BBC, peternakan di Kepulauan Canary Spanyol itu menghasilkan sekitar satu juta gurita setiap tahun untuk makanan.

Gurita tidak pernah dibudidayakan secara intensif dan beberapa ilmuwan menyebut metode penyembelihan air es yang diusulkan itu "kejam".

Perusahaan multinasional Spanyol di balik rencana tersebut menyangkal gurita akan menderita.

Dokumen proposal perencanaan rahasia dari perusahaan Nueva Pescanova, diberikan kepada BBC oleh organisasi kampanye Eurogroup for Animals.

Nueva Pescanova mengirimkan proposal ke Direktorat Jenderal Perikanan Kepulauan Canary, yang belum menanggapi permintaan komentar dari BBC.

Gurita yang ditangkap di alam liar menggunakan pot, pancing, dan perangkap dimakan di seluruh dunia, termasuk di Mediterania dan di Asia serta Amerika Latin.

Kompetisi untuk menemukan rahasia membiakkan mereka di penangkaran telah berlangsung selama beberapa dekade. Sulit karena larva hanya memakan makanan hidup dan membutuhkan lingkungan yang dikontrol dengan hati-hati, tetapi Nueva Pescanova mengumumkan pada 2019 bahwa mereka telah membuat terobosan ilmiah.

Prospek budidaya gurita secara intensif telah menimbulkan tentangan: Anggota parlemen di negara bagian Washington AS telah mengusulkan untuk melarang praktik tersebut bahkan sebelum dimulai.

Rencana Nueva Pescanova mengungkapkan bahwa gurita, yang merupakan hewan soliter yang terbiasa dengan kegelapan, akan disimpan dalam tangki bersama gurita lain, terkadang di bawah cahaya konstan. Makhluk - spesies gurita vulgaris - akan ditempatkan di sekitar 1.000 tangki komunal di sebuah bangunan dua lantai di pelabuhan Las Palmas di Gran Canaria.

Menurut dokumen tersebut, gurita ini akan dibunuh dengan dimasukkan ke dalam wadah berisi air yang disimpan pada suhu -3C.

Saat ini tidak ada aturan kesejahteraan, karena gurita belum pernah dibudidayakan secara komersial sebelumnya. Namun penelitian telah menunjukkan bahwa metode penyembelihan ikan menggunakan 'bubur es' ini menyebabkan kematian yang lambat dan membuat stres. Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan mengatakan itu "mengakibatkan kesejahteraan ikan yang buruk" dan Aquaculture Stewardship Council (ASC) - skema sertifikasi makanan laut budidaya terkemuka - mengusulkan larangan kecuali ikan dipingsankan sebelumnya.

Beberapa supermarket telah beralih dari menjual ikan yang dibunuh menggunakan es, termasuk Tesco dan Morrisons.

Nueva Pescanova memperkirakan dalam dokumentasinya bahwa akan ada "tingkat kematian 10-15%".

"Tingkat persyaratan kesejahteraan untuk produksi gurita atau hewan lainnya di peternakan kami menjamin penanganan hewan yang benar. Penyembelihan, juga melibatkan penanganan yang tepat yang menghindari rasa sakit. atau penderitaan pada hewan,” ujar Nueva Pescanova, dalam sebuah pernyataan kepada BBC.

Prof. Peter Tse, seorang ahli saraf kognitif di Universitas Dartmouth, mengatakan kepada BBC bahwa membunuh mereka dengan es akan menjadi kematian yang lambat dan itu akan sangat kejam serta tidak boleh dibiarkan.

Dia menjelaskan bahwa ikan memiliki kecerdasan seperti kucing. Karena itu dia menyarankan bahwa cara yang lebih manusiawi adalah membunuh mereka seperti yang dilakukan banyak nelayan, yakni dengan memukul kepala mereka.

Untuk memasok "pasar internasional premium" termasuk AS, Korea Selatan, dan Jepang, Nueva Pescanova ingin memproduksi 3.000 ton gurita per tahun. Ini setara dengan sekitar satu juta hewan, dengan sekitar 10-15 gurita hidup di setiap meter kubik tangki, menurut kelompok kampanye Compassion in World Farming (CiWF), yang telah mempelajari rencana tersebut.

Jonathan Birch, profesor asosiasi di London School of Economics, memimpin tinjauan lebih dari 300 penelitian ilmiah yang menurutnya menunjukkan bahwa gurita merasakan sakit dan senang. Hal itu menyebabkan mereka diakui sebagai "makhluk hidup" dalam Undang-Undang Kesejahteraan Hewan (Kesadaran) Inggris tahun 2022. Prof Birch dan rekan penulisnya percaya bahwa peternakan gurita dengan kesejahteraan tinggi adalah "tidak mungkin" dan bahwa membunuh dalam bubur es "tidak akan menjadi metode pembunuhan yang dapat diterima di laboratorium".

"Jumlah besar gurita tidak boleh disimpan bersama dalam jarak dekat. Melakukan hal ini menyebabkan stres, konflik, dan kematian yang tinggi ... Angka kematian 10-15% seharusnya tidak dapat diterima untuk semua jenis pertanian,” terangnya.

Di alam liar, gurita adalah pemburu teritorial yang gesit. Nueva Pescanova mengusulkan agar hewan ternak diberi makan dengan pakan kering produksi industri, yang bersumber dari "buangan dan produk sampingan" ikan yang sudah ditangkap.

Tangki akan diisi dengan air laut yang disalurkan dari teluk yang berdekatan. Ukuran tangki akan berbeda untuk berbagai fase kehidupan gurita, dengan salinitas dan suhu yang dikontrol secara ketat.

Induk pertama dari 100 gurita - 70 jantan dan 30 betina - akan diambil dari fasilitas penelitian, Pusat Biomarine Pescanova, di Galicia, Spanyol utara.

Rencana tersebut menyatakan bahwa perusahaan telah mencapai tingkat "domestikasi" pada spesies tersebut dan bahwa mereka tidak "menunjukkan tanda-tanda penting kanibalisme atau persaingan untuk mendapatkan makanan".

Elena Lara dari CiWF meminta otoritas Kepulauan Canary untuk memblokir pembangunan peternakan, yang menurutnya akan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu pada makhluk cerdas, berakal, dan mempesona itu.

Reineke Hameleers, CEO di Eurogroup for Animals menambahkan bahwa Komisi Eropa saat ini sedang meninjau undang-undang kesejahteraan hewannya dan memiliki "kesempatan nyata" untuk "menghindari penderitaan yang mengerikan".

Seiring dengan kesejahteraan gurita, CiWF mengkhawatirkan air limbah yang dihasilkan oleh peternakan, yang akan dipompa kembali ke laut. Gurita menghasilkan nitrogen dan fosfat sebagai limbah.

"Air yang masuk dan keluar pabrik akan disaring sehingga tidak berdampak pada lingkungan," kata Nueva Pescanova kepada BBC.

Sekitar 350.000 ton gurita ditangkap setiap tahun - lebih dari 10 kali jumlah yang ditangkap pada tahun 1950 - yang menekan populasi. Nueva Pescanova menyatakan bahwa "akuakultur adalah solusi untuk memastikan hasil yang berkelanjutan" dan akan "mengisi kembali spesies gurita di masa depan." Namun para konservasionis percaya bahwa bertani akan menurunkan harga, berpotensi menciptakan pasar baru.

Nueva Pescanova menekankan kepada BBC bahwa pihaknya mendedikasikan "upaya besar untuk mempromosikan kinerja yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di seluruh rantai nilai untuk memastikan penerapan praktik terbaik."

Sementara itu, pemerintah Gran Canaria belum menanggapi permintaan informasi.