PADANG - Indonesian Youth Diplomacy (IYD) menggelar Gebyar Muda Berkarya "How Gen Z and Millennials are Shaping the Future" dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat.

Ketua Yayasan Indonesian Youth Diplomacy, Michael Victor Sianipar menjelaskan IYD merupakan organisasi non-profit kepemudaan yang secara aktif berkontribusi dalam memfasilitasi pemberdayaan inklusif bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk menyuarakan pemikiran yang kritis serta berpengaruh di tingkat nasional dan internasional.

“Bekerjasama dengan mahasiswa, lulusan baru, dan profesional, IYD bertujuan untuk memajukan potensi kepemimpinan anak muda Indonesia, baik secara lokal maupun global,” ujarnya, Sabtu (18/3/2023).

Sementara itu, Victor menjelaskan, ID Next Leader berdiri sejak tahun 2019 merupakan organisasi non-profit yang berusaha memupuk kepemimpinan anak muda Indonesia. ID Next Leader mencoba mengidentifikasi, memupuk, dan menghubungkan anak muda dengan para tokoh nasional dan regional yang berpengalaman,sehingga terjadi transfer of wisdom.

“Pada akhirnya, pemimpin muda ID Next Leader didorong untuk berkontribusi pada bangsa sesuai dengan minat dan gaya kepemimpinannya masing-masing,” ujar Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital.

Program tersebut perlu penyaluran konsep dan operasionalisasi hasil Y20 Indonesia hingga ke berbagai daerah mempersiapkan delegasi Y20 dan dukungan pemuda dalam ASEAN Chairmanship 2023 wadah temu dan kolaborasi pemuda di daerah.

(aky)

