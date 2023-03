PADANG - Indonesian Youth Diplomacy (IYD) menggelar Gebyar Muda Berkarya "How Gen Z and Millennials are Shaping the Future" di Kota Padang, Sumatera Barat, tepatnya di aula Bappeda Provinsi.

Vice Regional Director ID Next Leader Sumatera Barat, Arfinaldi mengatakan Gebyar Muda Karya dilakukan sebagai ekosistem ruang inspirasi-diskusi terkait diseminasi Komunike Y20 Indonesia 2022, dukungan pemuda lokal dalam masa transisi ASEAN Chairmanship 2023, dan isu kepemudaan daerah sehingga membentuk ekosistem Local Youth and Community Collaboration.

“Gebyar Muda Berkarya mengangkat tema "How Gen Z n Millennials are Shapping the Futrue. Program ini menargetkan 1000 anak muda setiap provinsi ada 200 pemuda yang akan terdampak. Program ini juga akan melibatkan langsung 1.000 Gen Z dan Millenial serta 150 komunitas pemuda lokal,” katanya, Sabtu (18/3/2023).

Peserta, kata dia, mendaftarkan diri melalui form yang telah disediakan dan memiliki minat untuk menjadi penggerak ide di daerah. “Peserta akan mengikuti kegiatan antara lain ruang inspirasi, diskusi, dan aksi-kolaborasi,” katanya.

Dalam penjaringan tersebut, terdiri dari 15 panitia dan dilakukan selama tujuh hari di Kota Padang.

Sementara, Ketua Yayasan Indonesian Youth Diplomacy Michael Victor Sianipar menjelakan, Gebyar Muda Berkarya bertujuan menjadi forum sosialisasi dan pengumpulan ide dukungan implementasi komunike Y20 Indonesia 2022 oleh Pemuda Lokal dan Komunitas yang selanjutnya akan dikembangan melalui kolaborasi pada tingkat lokal.

“Selain itu, memberikan gambaran dan kesiapan pemuda dalam mendukung ASEAN Chairmanship 2023,” ujarnya.

Tambah Michael juga sebagai Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Momentum Y20 dan ASEAN Chairmanship yang perlu didukung oleh pemuda Indonesia Proporsi generasi muda Indonesia yang besar, yaitu mencapai 53,81 persen dari total jumlah penduduk Indonesia “Momentum keberhasilan penyelenggaraan Y20 Indonesia yang perlu disebarkan dan dijadikan inspirasi untuk diimplementasikan dalam kegiatan sosial masyarakat, khususnya oleh generasi muda,” katanya.

