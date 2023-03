SUKOHARJO - Gelaran GTV Love Solo Konser Berseri Lapangan Yonif Mekanis Raider 413/Bremono, Sukoharjo, Sabtu 18 Maret 2023 malam berlangsung meriah.

Para pengisi acara yang mulai tampil silih berganti sejak pukul 19.30-23.30 WIB sukses memberikan kebahagian pada ribuan masyarakat.

Pemilihan Padi Reborn dan Tipe X dalam list penampil oleh manajamen GTV menjadi salah satu kunci sukses terselenggaranya GTV Love Solo Konser Berseri.

Padi Reborn yang membawakan 11 lagu karyanya sukses membawa penonton untuk seolah-olah terbang menikmati suasa sejuk setelah guyuran hujan.

Sementara Tipe X yang diaulat menyanyikan 11 lagu, juga sukses mengajak para penonton untuk berjoget.

Di sisi lain para penyanyi dangdut seperti Happy Asmara dan Fira Santika juga sukses menambah setuhan kedaerahan Jawa dengan tembang Rungkad dan Konco Mesra.

Head of Programming GTV Agustinus Abimanyu mengatakan, pihaknya sengaja memilih 2 band besar yang punya fansbase besar di Soloraya itu dikarenakan pihak GTV ingin memberikan bentuk hiburan secara all out.

"Kami pengin juga mencintai warga Solo dengan menghadirkan acara yang tidak tanggung-tanggung. Ada konser Padi, juga rangkaian super deal. Kalau bisa cek secara buget itu gak murah," ujarnya saat diwawancarai wartawan.

Ditanya soal alasannya memilih Kota Solo, pria yang akrab disapa Abi itu menyebut bahwa Solo memiliki budaya yang membuat pihak GTV tertarik untuk mengeksplornya ke khalayak. "Solo itu punya budaya yang membuat kami selalu ingin untuk abbsort ke pononton. Kalau TV itu kan hubungannya ke performance. Kayanya kita perlu ke Solo karena solo belum melirik kita secara penuh," ujarnya. Mewakili MNC Group, GKR Ayu Koes Indriyah mengatakan, konser musik yang diselenggarakn secara gratis ini juga bagian untuk ikut menyemarakkan HUT Kostrad ke 63. "Malam ini kita akan juga mernyemarakkan HUT Kostrad ke 63. Masyarakat yang hadir dan menyaksikan di TV terhibur," tuturnya.

