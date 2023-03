TAIWAN - Mantan presiden Taiwan Ma Ying-jeou akan mengunjungi China daratan minggu depan, perjalanan pertama oleh mantan pemimpin Taiwan sejak berakhirnya Perang Saudara China pada 1949.

Ma, seorang anggota senior partai oposisi Kuomintang (KMT) Taiwan, akan berada di China daratan antara 27 Maret dan 7 April mendatang.

Dia akan memberikan penghormatan kepada leluhurnya di provinsi Hunan barat daya dan memimpin delegasi siswa Taiwan untuk berinteraksi dengan rekan-rekan dari China daratan di sejumlah kota.

Dikutip CNN, meski perjalanan itu seolah-olah bersifat pribadi, namun perjalanan itu dipenuhi dengan simbolisme sejarah dan datang pada saat ketegangan yang semakin dalam mengenai masa depan Taiwan.

Partai Komunis China yang berkuasa tidak pernah mengendalikan Taiwan tetapi mengklaim pulau demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai miliknya dan telah berulang kali menolak untuk mengesampingkan pengambilan paksa.

Pada akhir Perang Saudara Tiongkok, Partai Komunis Mao Zedong menguasai Tiongkok daratan sementara Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan – dengan kedua belah pihak mengklaim sebagai wakil sah Tiongkok dalam beberapa dekade berikutnya, hingga peralihan Taiwan ke demokrasi pada tahun 1990-an.

Tetapi beberapa dekade terakhir melihat hubungan yang semakin hangat antara Beijing dan KMT, pemulihan hubungan yang mencapai puncaknya selama pemerintahan Ma.

Ma menjabat sebagai Presiden Taiwan antara 2008 dan 2016 di mana dia menarik hubungan ekonomi yang lebih kuat antara China dan pulau yang diperintah secara demokratis itu, tetapi tetap menekan Beijing untuk reunifikasi.

Kedekatannya yang dirasakan dengan Beijing, khususnya di bidang ekonomi, memicu protes dan reaksi pemilih yang besar.

KMT telah kalah dalam dua pemilihan terakhir dari Partai Progresif Demokratik (DPP), yang jauh lebih skeptis terhadap Beijing dan menolak pemahaman diam-diam bahwa kedua belah pihak mengakui bahwa mereka adalah "satu China", tetapi dengan interpretasi berbeda tentang apa yang diperlukan.

Pemimpin China Xi Jinping telah meningkatkan tekanan ekonomi, diplomatik, dan militer di Taiwan sejak DPP mengambil alih kekuasaan pada tahun 2016.

Perjalanan bersejarah Ma berlangsung dengan latar belakang geopolitik yang panas dan terjadi saat Taiwan dan Amerika Serikat meningkatkan upaya untuk melawan kemampuan militer China yang terus meningkat.

Perjalanannya juga akan dilakukan pada waktu yang sensitif secara politik. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen akan segera singgah di AS dalam perjalanan ke sekutu diplomatik di Amerika Latin, kata seorang pejabat Dewan Urusan Komunitas Luar Negeri Taiwan kepada anggota parlemen awal bulan ini. Ketua DPR AS Kevin McCarthy juga mengatakan dia berencana untuk bertemu dengannya ketika dia berada di AS.

Taiwan dijadwalkan akan mengadakan pemilihan presiden berikutnya pada Januari tahun depan. Tsai tidak memenuhi syarat untuk dipilih kembali.

Kekhawatiran akan invasi China membayangi Taiwan selama lebih dari tujuh dekade, tetapi ketakutan itu diperkuat oleh peningkatan ketegasan Xi dan invasi Rusia ke Ukraina.

KMT telah lama menolak dicirikan sebagai partai “pro-Beijing”. Namun kepemimpinannya, termasuk Ma, sering mendorong perlunya memperbaiki hubungan.

Wakil ketua KMT Andrew Hsia mengunjungi Beijing bulan lalu untuk bertemu dengan pemimpin senior Partai Komunis Wang Huning.

Sebaliknya, Beijing telah memutuskan komunikasi resmi dengan pemerintah Taiwan yang dipimpin Tsai.

Pada 2015, Ma dan Xi mengadakan pertemuan tatap muka yang bersejarah di Singapura – pertemuan pertama antara pemimpin Kuomintang dan Partai Komunis Tiongkok sejak berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, meskipun tidak di kedua sisi selat tersebut.

Yayasan Ma mengatakan pertemuan antara Xi dan Ma saat ini tidak direncanakan untuk perjalanan tersebut.

Kantor kepresidenan Taiwan mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Minggu bahwa Ma akan diminta untuk melaporkan rincian rencana perjalanannya kepada pemerintah sebelum dan sesudah kunjungannya ke China.