NEW YORK – Barikade didirikan di sekitar gedung pengadilan Manhattan pada Senin, (20/3/2023) saat Kota New York, Amerika Serikat (AS) bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya kerusuhan terkait potensi dakwaan terhadap Donald Trump atas dugaan pembayaran uang rahasia kepada bintang porno Stormy Daniels selama kampanyenya pada 2016.

Ini akan menjadi kasus kriminal pertama terhadap presiden AS mana pun.

Pada Sabtu, (18/3/2023) Trump mendesak para pengikutnya di media sosial untuk memprotes apa yang dia sebut sebagai penangkapannya.

Dalam seruannya untuk protes, Trump mengemukakan kekhawatiran akan penegakan hukum bahwa para pendukungnya mungkin terlibat dalam kekerasan yang mirip dengan serangan 6 Januari 2021 di US Capitol di Washington. Namun, analis keamanan mengatakan bahwa beberapa kelompok akar rumput sayap kanan memiliki untuk tidak menghiraukan seruan Trump karena khawatir akan jebakan.

BACA JUGA: Trump Sesumbar Bisa Damaikan Rusia dan Ukraina dalam 24 Jam Jika Jadi Presiden

Dewan juri, yang mendengarkan kesaksian lebih lanjut pada Senin, dapat mengajukan tuntutan paling cepat minggu ini. Trump, yang kembali mencalonkan diri dari Partai Republik untuk Gedung Putih pada tahun 2024, telah memperkirakan dia akan ditangkap pada Selasa, (21/3/2023).

Follow Berita Okezone di Google News

Pada Senin dewan juri mendengar dari seorang saksi, pengacara Robert Costello, yang mengatakan mantan orang dekat dan fixer Trump, Michael Cohen, telah menangani pembayaran suap untuk Daniels tanpa sang mantan presiden Trump. "Michael Cohen memutuskan sendiri - itu yang dia katakan kepada kami - sendiri, untuk melihat apakah dia bisa menangani ini," kata Costello kepada wartawan setelah bersaksi kepada dewan juri atas permintaan pengacara Trump. Cohen, yang bersaksi dua kali di depan dewan juri, mengatakan secara terbuka bahwa Trump mengarahkannya untuk melakukan pembayaran atas nama Trump. Sebuah dakwaan dapat merugikan upaya Trump untuk kembali terpilih dalam pemilihan presiden mendatang. Sekira 44% dari Partai Republik mengatakan dia harus keluar dari pemilihan presiden jika dia didakwa, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos. Investigasi oleh Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg memberikan bukti kepada dewan juri tentang pembayaran USD130.000 yang dilakukan kepada Daniels pada minggu-minggu terakhir kampanye Trump pada 2016. Pembayaran itu adalah uang “tutup mulut” untuk Daniels, yang memiliki nama asli Stephanie Clifford, terkait perselingkuhannya dengan Trump. Trump membantah bahwa kejadian semacam itu terjadi. Walikota New York Eric Adams mengatakan kepada wartawan bahwa polisi sedang memantau media sosial dan mengawasi "tindakan yang tidak pantas" di kota itu. Departemen Kepolisian New York mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada ancaman kredibel yang diketahui. Jika dituntut, Trump kemungkinan harus melakukan perjalanan dari rumahnya di Florida untuk sidik jari dan pemrosesan lainnya. Petugas penegak hukum bertemu pada Senin untuk membahas logistik, beberapa media melaporkan. Trump, sementara itu, harus menghadapi tantangan hukum lainnya, meningkatkan kemungkinan dia harus bolak-balik antara pemberhentian kampanye dan ruang sidang sebelum pemilu November 2024. Di antara kasus-kasus tersebut adalah terkait dugaan upayanya membatalkan kekalahan pemilu negara bagiannya pada 2020, menipulasi aset, dan tuduhan fitnah serta pemerkosaan dari seorang kolumnis majalah.

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.