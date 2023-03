UKRAINA - Lebih dari selusin negara anggota Uni Eropa (UE) telah setuju untuk memasok Ukraina dengan setidaknya satu juta peluru artileri selama tahun depan.

Rencana tersebut, senilai total 2 miliar euro (Rp33 triliun), telah disetujui di Brussel pada Senin (21/3/2023).

Ukraina telah memberi tahu UE bahwa mereka membutuhkan 350.000 peluru sebulan untuk menahan pasukan Rusia yang maju dan melancarkan serangan balasan tahun ini.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memuji keputusan yang โ€˜mengubah permainan" dari UE.

"Persis apa yang dibutuhkan," tulisnya di Twitter, dikutip BBC.

"Pengiriman mendesak dan pengadaan bersama yang berkelanjutan,โ€ lanjutnya.

Menurut sebuah laporan dari lembaga think tank Institute for the Study of War (ISW), kesepakatan itu datang ketika Rusia semakin khawatir dengan serangan balasan Ukraina di dekat Bakhmut atau di Ukraina selatan.

Sementara itu, ISW menyatakan serangan tahun baru Rusia sendiri mungkin mendekati puncaknya.

Menteri pertahanan dan luar negeri dari 17 negara Uni Eropa dan Norwegia menandatangani perjanjian amunisi. Bagian pertama dari rencana tersebut melibatkan 1 miliar euro dari dana bersama bagi negara-negara UE untuk memanfaatkan stok mereka yang ada, dengan harapan mengirimkannya ke Ukraina pada akhir Mei nanti. Bagian kedua dari kesepakatan itu akan melihat lebih lanjut sebesar 1 miliar euro (Rp16 triliun) digunakan untuk bersama-sama memesan peluru 155mm untuk Ukraina - putaran artileri yang paling dicari. UE berharap pesanan bersama ini akan memberi insentif kepada perusahaan pertahanan Eropa untuk meningkatkan produksi mereka, dengan harapan kontrak dapat ditandatangani pada awal September. Kesepakatan itu berarti setiap negara harus berbagi rincian persediaan amunisi mereka โ€“ sesuatu yang biasanya dirahasiakan. Produksi amunisi saat ini di Eropa dikatakan tertinggal dari tingkat yang menurut Ukraina diperlukan untuk melawan Rusia. Ada juga pertanyaan tentang seberapa banyak negara UE dapat berbagi dari stok mereka sendiri tanpa membuat diri mereka rentan. "Meningkatkan kapasitas industri sangat penting," kata komisaris pasar internal UE Thierry Breton saat berkunjung ke perusahaan industri senjata Prancis, Nexter, pada Senin (21/3/2023). Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell baru-baru ini memperingatkan bahwa blok tersebut harus memasok peluru artileri yang dibutuhkan Ukraina, atau menghadapi kemungkinan Ukraina kalah perang dengan Rusia. Dia mengatakan pasukan Rusia menembakkan sekitar 50.000 peluru artileri setiap hari dan pasokan Ukraina harus ditingkatkan ke tingkat yang sama. Hungaria, yang tidak mengirimkan amunisi ke Ukraina dan sering mengancam akan memveto sanksi terhadap Rusia, abstain dari pemungutan suara Senin di Brussel, tetapi menteri luar negeri Peter Szijjarto mengatakan hal itu "tidak akan mencegah orang lain melakukan apa yang mereka inginkan". Norwegia juga mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah mengirimkan delapan tank Leopard II buatan Jerman ke Ukraina untuk digunakan dalam kemungkinan serangan balik Ukraina terhadap Rusia musim semi ini. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS mengizinkan tambahan bantuan militer senilai USD350 juta (Rp5,4 triliun) untuk Ukraina. Ini termasuk amunisi untuk peluncur rudal Himars, peluru 155mm, dan meriam howitzer.

