Â

JAKARTA - Nama Karim Khan, Jaksa Penuntut dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) tengah menjadi sorotan setelah mengajukan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pejabat tinggi Maria Lvova-Belova.

Diketahui, ICC telah menuduh kedua orang itu melakukan tindak kejahatan perang dengan memindahkan secara paksa dan mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia.

Lalu siapakah Karim Khan ini? Melansir dari berbagai sumber, Karim Khan merupakan Jaksa Penuntut ICC di sesi ke-19 Majelis Negara Pihak Statuta Roma di New York.

Pria asal Inggris ini dilantik menjadi Jaksa Penuntut ICC pada 16 Juni 2021. Namun, sebelumnya ia pernah menjabat menjadi Asisten Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia bahkan juga pernah menjabat sebagai penasihat khusus serta Kepala di Tim Investigasi PBB yang bertanggungjawab mempromosikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan Da'esh/ISIL di Irak (UNITAD) tahun 2018-2021.

Tugasnya adalah mempromosikan upaya pertanggungjawaban atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh ISIL.

Follow Berita Okezone di Google News

Karim Khan juga merupakan pengacara dan penasihat raja yang profesional. Ia pernah ditunjuk menjadi Recorder of the Crown Court dan sebagai Bencher of Lincoln's Inn.

Karim Khan telah menjadi pengacara hukum pidana internasional dan hak asasi manusia selama 30 tahun, sehingga rekam jejaknya di dunia hukum sudahlah sangat panjang.

Selain menjadi pengacara, Karim Khan juga memiliki pengalaman menjadi jaksa, penasihat korban dan pengacara pembela di pengadilan domestik dan internasional.

Ia sudah pernah beberapa kali menjajaki beberapa pengadilan seperti Pengadilan Kriminal Tribunal Rwanda, Pengadilan Luar Biasa di Kamboja, Pengadilan Khusus di Lebanon, dan juga Pengadilan Khusus untuk Sierra Leon.

Karim Khan bahkan juga pernah mewakili korban pelanggaran hak asasi manusia di Afrika dan juga Asia.