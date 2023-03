NEW YORK – Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan hari pertama Ramadhan tahun ini jatuh pada Kamis (23/3/2023). Hal ini didasarkan hasil perhitungan Dewan Fiqh Amerika Utara.

Seperti semua Muslim di seluruh dunia, Muslim di AS tidak makan dan minum dari fajar hingga senja.

Satu-satunya perbedaan penting dalam bagaimana bulan suci umat Islam diamati di AS mungkin dalam sedikit variasi ritual Ramadhan. Seperti tahun lalu, Muslim di Amerika, misalnya, berkumpul di Times Square di New York City tidak hanya untuk berdoa bersama dan berbuka puasa, tetapi juga untuk menjelaskan agama kita kepada semua orang yang tidak tahu apa itu Islam.Â

“Islam adalah agama damai,” kata salah satu peserta kepada CBS News tahun lalu.

Orang-orang juga dapat berbuka puasa di masjid, di mana umat Islam dari berbagai latar belakang atau asal bertemu dan mencicipi makanan tradisional satu sama lain. Kesempatan ini membawa beberapa non-Muslim untuk mengadaptasi hidangan mereka agar halal dan menikmati momen bersama Muslim.

“Peleburan masyarakat” AS telah melihat peningkatan populasi Muslim secara bertahap selama bertahun-tahun. Pada 2022, Muslim di AS mewakili 3,5 juta dari keseluruhan populasi negara itu. Pada tahun 2050, jumlahnya akan mencapai 8,1 juta, menurut Kedutaan Besar AS di Italia.

Negara-negara yang mengumumkan puasa hari pertama pada Kamis (23/3/2023) antara lain Arab Saudi dan Qatar.

Puasa di bulan Ramadhan adalah salah satu dari lima rukun Islam, yang lainnya termasuk sumpah iman (syahadat), doa (salat), sedekah (zakat), dan haji (haji).