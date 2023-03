LONDON - Serangan udara Inggris di Irak dan Suriah mungkin telah menewaskan setidaknya 26 warga sipil, menurut penelitian oleh sebuah badan amal.

Aksi Kekerasan Bersenjata (Action on Armed Violence/AOAV) mengatakan telah menemukan bukti bahwa setidaknya sembilan serangan angkatan udara Kerajaan Inggris (RAF) mengakibatkan kematian warga sipil antara Maret 2016 dan Maret 2018.

AOAV mengatakan bahwa pengakuan Kementerian Pertahanan bahwa serangan udara itu menyebabkan satu kematian warga sipil dalam kampanya selama tujuh tahunnya melawan kelompok Negara Islam (IS, dahulu ISIS) sekarang tidak dapat dipercaya.

Kementerian Pertahanan mengatakan "tidak ada bukti" kematian warga sipil yang ditemukan dalam serangan itu.

Seorang juru bicara mengatakan personel militer memeriksa semua bukti yang tersedia, termasuk data misi dari setiap serangan, demikian diwartakan BBC.

Analisis serangan Inggris dilakukan oleh AOAV, yang meneliti dampak konflik global. BBC belum memverifikasi temuan AOAV secara independen.

Berdasarkan penelitiannya sendiri, badan amal tersebut mengatakan setidaknya 26 warga sipil kemungkinan besar telah tewas dalam serangan Inggris dalam periode dua tahun antara Maret 2016 dan Maret 2018, sementara hingga 32 warga sipil mungkin telah terbunuh.

Sebagian besar serangan yang mengakibatkan kematian warga sipil "dilaporkan sendiri", yang berarti personel militer dalam koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) menyoroti kekhawatiran warga sipil mungkin terbunuh setelah serangan.

Laporan kematian warga sipil dianggap "kredibel" di semua kecuali satu dari sembilan serangan yang diperiksa - dengan korban sipil diyakini "mungkin" atau "sangat mungkin".

AOAV menganalisis laporan serangan Kementerian Pertahanan yang dirilis setelah setiap insiden, dan memeriksa silang dengan informasi yang diberikan oleh Komando Pusat AS dan penelitian oleh badan amal lainnya, serta laporan dari lapangan dan dari organisasi media.

Satu laporan kredibel tentang kematian warga sipil terjadi pada 19 Mei 2017, di kota Mosul, Irak. RAF mengatakan jet Tornado menyerang tujuh target IS di sana hari itu. Insiden itu dilaporkan sendiri.

The New York Times memperoleh salinan laporan koalisi AS, yang menyatakan bahwa tiga warga sipil berada di dekat satu lokasi sasaran. Dikatakan: "Ledakan dari serangan ke lokasi mortir cukup besar untuk menyimpulkan bahwa setiap orang dalam radius ledakan terluka parah atau terbunuh dalam serangan itu."

RAF tidak pernah menerima bahwa korban sipil disebabkan oleh serangannya.

Analisis AOAV juga mencakup korban sipil yang kemungkinan disebabkan oleh serangan RAF yang telah diidentifikasi oleh badan amal lain, AirWars. Satu serangan RAF, di Raqqa, Suriah, pada Agustus 2017 dilaporkan mengakibatkan 12 kematian warga sipil.

Investigasi BBC terhadap serangan RAF di Mosul, pada 9 Januari 2017, juga tercatat. Dua warga sipil dilaporkan tewas ketika sebuah bom truk menjadi sasaran.

Kementerian Pertahanan masih tidak menerima bahwa ada warga sipil yang terbunuh, meskipun koalisi sekarang mengatakan bahwa laporan kematian warga sipil itu "dapat dipercaya".

Pada Mei 2018, Kementerian Pertahanan mengaku "secara tidak sengaja" menyebabkan satu kematian warga sipil ketika seorang pengendara sepeda motor terbunuh saat melintasi jalur rudal yang ditembakkan oleh drone Reaper yang menargetkan pemberontak.

Bukti definitif korban sipil sulit ditentukan. Koalisi pimpinan AS tidak memiliki tim di lapangan untuk memverifikasi laporan kematian warga sipil selama kampanye. Sebagian besar analisis dilakukan dengan meninjau video dari kokpit pesawat yang terlibat.

Militer AS memperkirakan bahwa 1.437 warga sipil mungkin telah tewas dalam kampanye pengeboman terhadap ISIS antara Agustus 2014 dan Mei 2023.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan mengatakan "tidak mengidentifikasi apa pun yang menunjukkan bahwa korban sipil semacam itu terjadi di Suriah".

"RAF selalu meminimalkan risiko korban sipil melalui proses penargetan kami yang ketat... tetapi tidak ada bukti yang teridentifikasi dalam kasus ini."