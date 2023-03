INDIA – Angkatan Udara India (IAF) menegaskan Rusia tidak dapat memenuhi komitmen pengiriman senjatanya ke India karena perang di Ukraina. Hal ini menempatkan potensi ketegangan pada hubungan New Delhi dengan pemasok pertahanan terbesarnya saat Moskow berupaya meningkatkan produksi senjata.

Seorang perwakilan IAF mengatakan kepada komite parlemen India bahwa karena perang Ukraina, "pengiriman besar" dari Moskow "tidak akan terjadi."

Pengakuan tersebut, yang diterbitkan dalam sebuah laporan oleh majelis rendah parlemen India pada Selasa (21/3/2023), adalah konfirmasi resmi pertama oleh otoritas India di tengah desas-desus yang beredar dan laporan di media lokal yang menunjukkan kekurangan dalam kapasitas Rusia.

“Mereka telah memberi tahu kami secara tertulis bahwa mereka tidak dapat menyampaikannya,” kata perwakilan tersebut, menurut laporan tersebut.

CNN telah menghubungi Kedutaan Besar Rusia di New Delhi tetapi tidak menerima tanggapan pada saat penerbitan.

Laporan itu tidak menyebutkan secara spesifik pengiriman tersebut.

Pengiriman berkelanjutan terbesar adalah unit sistem pertahanan udara S-400 Triumf yang dibeli India pada 2018 seharga USD5,4 miliar.

Follow Berita Okezone di Google News

Reuters melaporkan tiga dari sistem ini telah dikirimkan dan dua lagi sedang menunggu.

IAF juga bergantung pada Rusia untuk suku cadang jet tempur Su-30MKI dan MiG-29, andalan cabang layanan.

Rusia adalah pengekspor senjata terbesar kedua di dunia, menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Awal bulan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan upaya besar-besaran untuk membangun kapasitas guna memproduksi lebih banyak senjata untuk perang dalam sebuah langkah yang katanya "sangat dibutuhkan".

Perintah Putin juga mengikuti keluhan berulang kali dari kepala Wagner Yevgeny Prigozhin bahwa tentara bayarannya tidak menerima amunisi yang cukup dalam pertempuran berkepanjangan mereka untuk kota timur Bakhmut.

New Delhi memiliki ikatan yang kuat dengan Moskow sejak Perang Dingin, dan tetap sangat bergantung pada Kremlin untuk peralatan militernya – hubungan penting mengingat ketegangan yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan Himalaya bersama India dengan China yang semakin tegas.

Menurut Harsh V. Pant, Wakil presiden studi dan kebijakan luar negeri di think thank Observer Research Foundation yang berbasis di New Delhi, mengatakan pengakuan IAF sangat serius.

“Saya pikir itu menggarisbawahi masalah yang (India) telah mengganggu hubungan ini selama beberapa waktu,” terangnya.

“Dan krisis Ukraina telah mempercepat tren bahwa India, untuk waktu yang sangat lama, telah mencoba melakukan diversifikasi, dan mengkhawatirkan ketergantungannya yang berlebihan pada Rusia,” lanjutnya.

Pant mengatakan Angkatan Udara India mengumumkan kegagalan pengiriman senjata Rusia bisa menjadi tanda ketegangan itu.

“Saya pikir hubungan (antara India dan Rusia) telah lama berada di bawah tekanan,” katanya.

“Sekarang menjadi jelas bahwa lintasan hubungan saat ini menjadi semakin tidak berkelanjutan (karena) apa yang terjadi di Ukraina,” ujarnya.

Sementara itu, sebuah laporan SIPRI yang diterbitkan bulan ini mengatakan Rusia tetap menjadi pemasok senjata terbesar India, meskipun impor pertahanan turun dari 62% menjadi 45% antara 2017 dan 2022.

Para ahli berpendapat penurunan itu mungkin karena India ingin mendiversifikasi impornya dan mendorong lebih banyak peralatan produksi dalam negeri.

September lalu, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington sedang dalam pembicaraan "mendalam" dengan India mengenai ketergantungannya pada senjata dan energi Rusia.

“Rusia tidak lagi menjadi pemasok senjata yang dapat diandalkan dan perwakilan India mulai memahami bahwa mungkin ada manfaat nyata bagi mereka (dalam menemukan pasar lain),” kata pejabat itu kepada wartawan di New York.

Sejak awal perang di Ukraina, India, negara demokrasi terbesar di dunia, dengan hati-hati mengambil jalan tengah.

New Delhi telah menolak mengutuk serangan brutal Moskow dalam berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan alih-alih memutuskan hubungan ekonomi dengan Kremlin, India telah merusak sanksi Barat dengan meningkatkan pembelian minyak, batu bara, dan pupuk Rusia.

India juga mempertahankan hubungan dekat dengan Barat – khususnya Amerika Serikat (AS) – karena bekerja untuk menggagalkan kebangkitan China.

Saat Putin melanjutkan agresinya, mendorong harga makanan dan bahan bakar melonjak, para ahli menyarankan tindakan Moskow di Ukraina dapat menguji kesabaran New Delhi.