BEIRUT - Empat belas pejuang pro-Iran tewas dalam serangan udara Amerika Serikat (AS) di Suriah yang dilakukan sebagai pembalasan atas serangan pesawat tak berawak (drone) yang menewaskan seorang warga AS dan melukai enam lainnya.

Pentagon mengatakan seorang kontraktor AS tewas, dan seorang kontraktor lain serta lima personel layanan AS terluka, ketika sebuah pesawat tak berawak kamikaze "asal Iran" menghantam fasilitas pemeliharaan di pangkalan koalisi pimpinan AS di dekat Hasakeh di timur laut Suriah.

Sebagai tanggapan, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan pada Kamis (23/3/2023) bahwa, atas arahan Presiden Joe Biden, dia telah memerintahkan serangan udara presisi malam ini di Suriah timur terhadap fasilitas yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran.

“Serangan udara dilakukan sebagai tanggapan atas serangan hari ini serta serangkaian serangan baru-baru ini terhadap pasukan koalisi di Suriah oleh kelompok yang berafiliasi dengan IRGC,” terangnya, dikutip CNN.

Milisi yang didukung Iran memiliki kehadiran yang kuat di seluruh Suriah, terutama di sekitar perbatasan dengan Irak dan selatan dan barat Sungai Efrat di provinsi Deir Ezzor, tempat serangan terbaru AS terjadi.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sebuah pemantau yang berbasis di Inggris dengan jaringan sumber yang luas di lapangan, mengatakan 14 orang tewas akibat serangan AS, termasuk sembilan warga Suriah.

"Serangan AS menargetkan depot senjata di dalam kota Deir Ezzor, menewaskan enam pejuang pro-Iran, dan dua pejuang lainnya terbunuh oleh serangan yang menargetkan gurun Al-Mayadeen, dan enam lainnya di dekat Albu Kamal," kata Kepala Observatorium Rami Abdel Rahman. . Pada Jumat (26/3/2023) pagi waktu setempat, kelompok yang didukung Iran ditempatkan di dekat kota Al-Mayadeen menembakkan tiga rudal di dekat pangkalan AS. Dia menjelaskan dua rudal menghantam ladang minyak terbesar Suriah, Al-Omar, yang menampung pangkalan AS, tanpa menyebabkan kerusakan, sementara yang ketiga mendarat di sebuah rumah sipil di dekatnya, tambahnya. AS diketahui mengerahkan sekitar 900 tentara di pangkalan dan pos di timur laut Suriah sebagai bagian dari koalisi internasional yang memerangi sisa-sisa kelompok Negara Islam (ISIS). Pasukan Amerika juga mendukung Pasukan Demokratik Suriah (SDF), tentara de facto Kurdi di daerah tersebut, yang memimpin pertempuran yang mengusir ISIS dari wilayah terakhir mereka di Suriah pada 2019. Personil AS sering menjadi sasaran serangan oleh kelompok-kelompok milisi. Dua tentara AS yang terluka pada Kamis (23/3/2023) dirawat di lokasi, sementara tiga tentara lainnya dan satu kontraktor AS dievakuasi secara medis ke Irak. "Kami akan selalu mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela rakyat kami dan akan selalu menanggapi pada waktu dan tempat yang kami pilih," kata Jenderal Michael Kurilla, Komandan Komando Pusat AS. Pada Januari lalu, militer AS mengatakan "tiga drone serangan satu arah" diluncurkan terhadap garnisun koalisi di Al-Tanf di Suriah, dengan satu menembus pertahanan udaranya dan melukai dua pejuang sekutu Suriah. Observatorium mengatakan kemungkinan militan yang didukung Iran telah melakukan serangan itu. Pada Agustus tahun lalu, Biden memerintahkan serangan balasan serupa di provinsi Deir Ezzor setelah beberapa drone menargetkan pos terdepan koalisi, tanpa menimbulkan korban. Serangan itu terjadi pada hari yang sama ketika media pemerintah Iran mengumumkan seorang jenderal Pengawal Revolusi telah terbunuh beberapa hari sebelumnya saat "dalam misi di Suriah sebagai penasihat militer". Iran, sekutu utama pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad, mengatakan telah mengerahkan pasukannya di Suriah atas undangan Damaskus dan hanya sebagai penasihat.

