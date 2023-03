KARAWANG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menparekraf RI), Sandiaga Salahuddin Uno, bertemu dengan ratusan petani milenial Karawang di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Wira Tani, Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Minggu (26/3/23).

Sandiaga Uno mengaku mengunjungi P4S Desa Tegal Sawah Wira Tani karena ingin melihat langsung kreatifitas petani milenial Karawang. Para petani milenial di Karawang mampu menjadikan pertanian sebagai lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.

"Di sini ada agrobisnis dan agro wisata yang menjadi sumber mata pencaharian yang juga dapat meningkatkan ekonomi desa. Saya melihat P4S Desa Tegal Sawah seperti di Jepang. Meski berada di perkotaan, tapi masih dipenuhi hamparan pertanian" kata Sandiaga Uno Sarasehan bersama rarusan petani milenial.

Hadir dalam acara tersebut Presiden PKS Ahmad Syaiku, Bupati Karawang Cellina Nurrachadiana, dan Wakil Bupati Karawang Aep Syaefuloh.

Menurut Sandiaga Uno, Pemerintah Kabupaten Karawang bersama jajarannya harus bisa mengembangkan P4S Wira Tani karena banyak manfaatnya.

"Kita lihat tadi ada Edu Tani, Edu Usaha dan Edu Wisata. Ini bisa menjadi lapangan pekerjaan buat masyarakat sekitar," katanya.

Sandiaga Uno juga mempertanyakan kenapa Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur belum masuk ke dalam jaringan Desa Wisata di Kabupaten Karawang. Padahal menjadi desa wisata akan masuk kedalam jaringan desa wisata nasional (Jadestan). "Di situ ada program Anugrah yang bisa kita arahkan untuk Desa Tegal Sawah. Ini juga bisa meningkatkan P4S Wira Tani didalamnya," katanya. Untuk menjadikan Desa Tegal Sawah masuk kedalam jaringan desa wisata Sandiaga Uno sudah mengintruksikan staffnya segera membantu pemerintah setempat. "Saya sudah minta staff saya mengurus ini. Biar desa Tegal Sawah masuk desa wisata," katanya.

