TAIPEI – Taiwan kehilangan sekutu diplomatiknya setelah Honduras mengumumkan menjalin hubungan dengan China, mengakhiri hubungan puluhan tahun antara Tegucigalpa dengan Taipei.

China memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai bagian dari wilayahnya tanpa hak untuk hubungan negara-ke-negara, posisi yang sangat dibantah oleh pemerintah Taiwan. Beijing juga tegas menerapkan “Kebijakan Satu China” sehingga negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan RRT tidak dapat memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Hubungan antara Honduras dan Taiwan dimulai pada 1941 ketika pemerintah Republik Tiongkok, yang tetap menjadi nama resmi Taiwan, masih berada di China daratan sebelum melarikan diri ke pulau itu pada 1949 setelah kalah dalam perang saudara dengan komunis Mao Zedong.

Selama bertahun-tahun, China perlahan-lahan mengurangi jumlah negara yang mempertahankan hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Dengan berpalingnya Honduras, saat ini hanya ada 13 negara yang masih memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan,

Di Amerika Latin dan Karibia terdapat Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, serta Saint Vincent and the Grenadines. Sementara di Pasifik, empat negara yaitu Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, dan Tuvalu masih memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Di Afrika, hanya Eswatini yang memiliki hubungan dengan Taiwan. Sedangkan di Eropa negara yang mengakui Taiwan hanya tinggal Vatikan.