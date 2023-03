JAKARTA- Alasan mengapa Papua Nugini bukan termasuk Benua Asia memang menarik untuk dibahas. Terletak di bagian barat daya Samudera Pasifik, negara ini menempati setengah timur dari pulau New Guinea.

Pulau ini ditemukan oleh orang Spanyol bernama Ortis de rates. Lalu, membagi 2 pulau itu dengan orang Portugal bernama Jorge de Manases, dan menadikan wilayah Papua tersebut sebagai bagian Indonesia.

Dalam sejarahnya pada 1828, bagian barat pulau ini menjadi wilayah kekuasaan Belanda, dan pada 1873 bagian timur pulau tersebut menjadi bagian kekuasaan Inggris.

Sebelas tahun berselang, Jerman sempat menguasai Papua Nugini yang masih bernama New Guinea dengan Inggris masih menguasai bagian tenggara pulau dan kepulauan di sebelah timurnya yang kemudian dinamakan Papua.

Barulah pada 1905, Inggris menyerahkan wilayahnya kepada Australia melalui Papua Act. Pada Perang Dunia I, Australia menduduki wilayah Papua Nugini jajahan Jerman pada 1921 atas mandat Liga Bangsa-Bangsa.

Atas persetujuan PBB pada 1946, kedua wilayah Papua dan New Guinea secara sah diberikan kepada Australia. Akhirnya kedua wilayah Papua dan New Guinea digabung menjadi Papua New Guinea atau Papua Nugini pada 1971 melalui Papua New Guinea Act.

Tepat pada tanggal 16 September 1975 Papua Nugini akhirnya merdeka secara penuh dari Australia dan bergabung menjadi anggota Persemakmuran (Commonwealth).

Berada satu pulau dengan Provinsi Papua dan Papua Barat, uniknya negara ini tak masuk bagian Indonesia. Selain itu, negara 460.840 kilometer persegi ini juga tak masuk wilayah Asia.

Berikut ini alasan mengapa Papua Nugini tidak termasuk benua Asia yang dirangkum dari berbagai sumber pada Rabu (22/3/2023).

Mengapa Papua Nugini Bukan Termasuk Benua Asia?

Sejatinya, Papua Nugini bisa menjadi bagian dari benua Asia dan menjadi anggota dari ASEAN sebuah asosiasi negara yang menaungi negara di Asia Tenggara. Hanya saja ditolak sebab secara geografis negara ini berada di Samudera Pasifik.

Alhasil negara ini pun termasuk dari kawasan Oseania, tak hanya itu, Papua Nugini juga masuk anggota dari Pacific Islands Forum.

Itulah alasan mengapa Papua Nugini bukan termasuk Benua Asia yang tak banyak orang ketahui.

