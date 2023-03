CHINA - China berang dengan rencana pertemuan Ketua DPR AS Kecin McCarthy dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. China mengancam Washington agar keduanya tak bertemu di Amerika.

Dikutip dari Reuters, Rabu (29/3/2023) China mengatakan akan melakukan balasan apabila sampai kedua orang tersebut melakukan pertemuan.

Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan Zhu Fenglian mengatakan pertemuan Tsai dan McCarthy akan menjadi provokasi serius.

“Jika dia menghubungi Ketua DPR AS McCarthy, itu akan menjadi provokasi lain yang secara serius melanggar prinsip satu-China, merusak kedaulatan China dan integritas teritorial, serta menghancurkan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” kata Zhu.

“Kami dengan tegas menentang ini dan pasti akan mengambil langkah-langkah untuk melawan balik dengan tegas,” sambung Zhu.

Diketahui, Tsai dijadwalkan berangkat ke Guatemala dan Belize pada Rabu (29/3/2023). Dalam perjalanan itu, ia berencana transit di New York dan Los Angeles, AS. Menurut sumber, Tsai berencana bertemu dengan McCarthy ketika dia transit di AS. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak.

Pada Agustus 2022, China menggelar latihan perang di sekitar Taiwan usai Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taipei. China selalu menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun, Taiwan selalu membantah klaim kedaulatan Beijing.