NEW YORK - Presiden Taiwan Tsai Ing-wen diketahui telah tiba di New York, Amerika Serikat (AS). Sontak saja hal ini langsung menuai kritikan tajam dari China yang memperingatkan AS tentang dampak serius.

Tsai sedang transit melalui AS dalam perjalanannya ke Amerika Tengah, tetapi dia mungkin bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Kevin McCarthy dalam perjalanan pulang.

Presiden Taiwan terbang ke New York pada Rabu (29/3/2023) dan disambut oleh kerumunan pengunjuk rasa dan pendukung yang bersaing di luar hotelnya.

Media AS melaporkan dia akan terbang ke Guatemala dan Belize minggu ini, dalam kunjungan untuk menopang aliansi di Amerika Tengah, sebelum kembali melalui Los Angeles di mana pertemuan dengan pemimpin politik senior AS dapat dilakukan.

China telah mengutuk pertemuan semacam itu - dan mengatakan jika itu terus berlanjut, itu dapat menyebabkan "konfrontasi serius".

Menanggapi kedatangannya di AS pada Rabu (29/3/2023), utusan senior China di Washington menuduh AS mendukung kemerdekaan Taiwan dengan membiarkan Tsai "membuat gebrakan" di negara mereka.

"Tidak peduli [apakah] itu pemimpin Taiwan yang datang ke Amerika Serikat atau AS. Para pemimpin yang mengunjungi Taiwan dapat menyebabkan konfrontasi serius, serius, serius lainnya dalam hubungan China-AS," kata Xu Xueyuan, Kuasa Usaha China di konferensi pers, dikutip BBC.

“Dengan mengizinkan Tsai di AS, Washington secara serius merusak kedaulatan dan integritas teritorial China," lanjutnya. "Kami mendesak pihak AS untuk tidak mengulangi permainan api pada masalah Taiwan," katanya. Menanggapi hal tersebut, AS mengatakan Beijing tidak boleh bereaksi berlebihan terhadap perjalanan Tsai. Seperti diketahui, Taiwan menganggap dirinya sebagai negara berdaulat, sementara China memandangnya sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan dipersatukan kembali dengan daratan. Beijing tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan itu. Tahun lalu, ketegangan antara China, Taiwan, dan AS mencapai puncaknya - setelah pendahulu McCarthy, Nancy Pelosi, terbang ke Taipei untuk bertemu Tsai. Beijing menanggapi kunjungan Pelosi dengan latihan militer besar-besaran selama seminggu di perairan sekitar Taiwan. Kunjungan Pelosi ke Amerika Tengah terjadi setelah Honduras, mantan sekutu, pekan lalu beralih pihak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing. Hal ini membuat Taiwan hanya diakui oleh 13 pemerintah di seluruh dunia.

