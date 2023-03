ISRAEL - Media Israel turut menyoroti keputusan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) yang mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Status itu dicabut usai gelombang penolakan kepada Timnas Israel muncul.

Times of Israel menuliskan artikel dengan menyadur berita Associated Press (AP) dengan judul 'Indonesia Stripped of Hosting Soccer U-20 World Cup Amid Calls to bar Israeli team'

Media tersebut menuliskan Indonesia kehilangan status tuan rumah Piala Dunia U-20 di tengah gejolak politik imbas partisipasi Israel.

Kemudian Times of Israel juga menyinggung itu merupakan kali pertama Israel lolos kualifikasi Piala Dunia U-20. Mereka juga menyebut Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak.

Mereka juga menulis Indonesia dan Israel tak memiliki hubungan diplomatik. Selain itu, mereka menyebut Indonesia sebagai pendukung Palestina. BACA JUGA: Piala Dunia U-20 2023 Batal Digelar di Indonesia, Pengamat Sepakbola: Mimpi Buruk yang Jadi Kenyataan! Sebelumnya, FIFA resmi mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada Rabu (29/3/2023). Keputusan itu diambil usai polemik penolakan Israel sebagai peserta mencuat di Indonesia. Penolakan itu muncul dari berbagai kalangan, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Gubernur Bali, I Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo hingga masyarakat luas. Bahkan massa turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan tersebut.

